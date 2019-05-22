響應全球氣候行動 公民團體524台北氣候緊急遊行

2019-05-22 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



「台灣健康空氣行動聯盟」等三十多個公民團體，5月24日將發起「台北氣候緊急遊行」，為台灣遭受氣候變遷威脅、減碳不力及響應524全球氣候行動。

台健空盟理事長葉光芃表示，他們將遊行訴求政府發布氣候緊急狀態，將台灣送急診，並向立法院、行政院、民進黨部和教育部等遞交陳情書，提出四大訴求，包括宣布氣候緊急狀態、積極面對有效處理氣候危機、零碳台灣永續健康、召開國民氣候會議，並表示此為總統與參選人無可迴避、必須面對及處理的總統級議題。呼籲蔡英文總統及各黨參選人必須關注氣候變遷課題，並提出面對及處理氣候緊急狀況的積極減碳對策，帶領台灣減緩氣候變遷威脅。

民進黨立委劉建國表示，本週一突發性大雨，從台灣頭淹到台灣尾，面對全球氣候異常，台灣無可避免，政府應以國安層級的態度面對，另外氣候變異連帶加劇地層下陷，政府也應立即重新審視整個國土，將國土做更審慎的劃分，否則國土消失，絕對不是不可能的事情。

時代力量立委徐永明也表示，524的氣候行動為全球性活動，立法院支持也不分黨派，徐也呼籲各總統候選人們，對氣候變遷議題應該更清楚表態，尤其一千億元、五千億元的台商回流投資，台灣到底有無能力承擔？尤其經濟部說五缺沒有問題，但台灣面臨的環境挑戰是什麼？怎麼解決？需要各候選人更清楚表態。