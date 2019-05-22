推「廣上南北行」 郁慕明：遭「有關單位」嗆解散新黨

2019-05-22 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



蔡政府上台後兩岸交流停滯，民間成維繫兩岸互動重要動力來源。新黨規劃5月24日起將登陸展開為期8天的「廣上南北行」參訪行程。新黨黨主席郁慕明表示，此行將了解台生、台商與台胞需求，並提供必要協助。

郁慕明說，此行最終戰將前往北京舉辦「兩岸關係與民族復興座談會」，並了解大陸最新青創產業等政策規劃。郁也提到在北京時一定會與對岸領導會面交換意見，至於會面層級與人選，尊重大陸安排。

新黨「廣上南北行」將從廣州起走，首站將會與台生座談交流。郁慕明說，此行要幫台生解決居住問題，規劃明年起6年要在大陸6處，仿過去台北信義路國際學舍模式，逐年興建台北學舍、新北學舍等以台灣6都命名學舍，讓台生有集合與活動的場所。

之後新黨參訪團將轉往台商經濟發展支點的上海，與台商座談。郁慕明表示，台商有法律問題，兩岸法律規定有差距，這次隨團有5位律師，規劃成立律師團幫助台商在大陸打官司，提供法律諮詢服務。

前往北京前，「廣上南北行」參訪還將先到南京，參觀台商醫藥養護產業成果，了解在大陸就業的台胞需求。

郁慕明說，在大陸的唸書的台生、經商的台商與就業的台胞粗估有百萬人，「廣上南北行」交流是要幫大陸台灣鄉親解決問題。為讓大陸了解台灣鄉親期待的願景，新黨也在官網公開徵集「追求和平統一兩岸願景」好建議，作為交流座談內容。

郁慕明表示，蔡英文就職三年以來，兩岸關係不進反退，官方來往幾乎停擺，但兩岸關係與民族復興密不可分，新黨願從民間角度出發推動兩岸和平交流。

郁慕明也透露，規劃「廣上南北行」行程過程，「有關單位」還暗示不要太積極，否則哪一天解散新黨。郁反問蔡政府，新黨這樣一個為台生、台商、台胞服務的活動有違反什麼，需要蔡政府這樣大動作？

郁慕明批評，蔡政府執政三年來不斷清算國民黨，但現在自己的作為與政策卻像他們唾棄的警總模式，甚至更嚴苛。郁說，過去戒嚴是因兩岸戰爭狀態，為了國家安全發布，現在兩岸沒有戰爭狀態，對方也是善意表達，蔡政府卻用國安名義處理兩岸關係。