八成政黨未完成財務申報 內政部提醒最高罰500萬

2019-05-22 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



5月除了國人要申報所得稅，也是各政黨要申報上年度財務的時候，但根據內政部統計，到5月底前，一共有289個政黨應辦理107年度財務申報，目前已申報的政黨只有51個，內政部提醒，各政黨記得申報，否則最高可罰500萬元。

內政部民政司長林清淇表示，依政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，向內政部提出上一年度財產及財務狀況決算書表，如不申報或不依法定方式申報，經通知限期申報仍未申報者，依法將可處新臺幣100萬元到500萬元的罰鍰；經通知限期補正而未補正，或經補正後仍不符規定者，將可處20萬元到100萬元的罰鍰，並得按次處罰。

林指出，扣除已解散或撤銷備案的52個政黨，共有289個政黨應辦理107年度財務申報，提醒尚未辦理申報或補正的政黨，應儘速辦理申報、補正事宜，以免面臨高額罰鍰之處罰。

另外依照政黨法第43條規定，過去依人民團體法成立的政黨，應於今年12月7日前補正組織、章程及相關事項，並向主事務所所在地地方法院辦理法人登記，屆期未完成或仍不符規定者，將依法廢止備案。但截至目前為止，僅有13個政黨完成法人登記。