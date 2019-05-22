立委提自殺防治法草案 媒體散布促自殺訊息最高罰百萬

2019-05-22 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



我國自殺死亡率近年微幅上升，自103年至106年，自殺粗死亡率自每十萬分之15.1至十萬分之16.4。有立委倡議比照日韓等國立法建立整合性的防治規範，因而提出「自殺防治法」草案，其中包括規範媒體業者，如散布有礙自殺防治的訊息，將處最高100萬元罰鍰。

立法院社福及衛環委員會下午將審查「自殺防治法」草案，立委劉建國、邱泰源等人各提一案。劉建國說，近年我國自殺死亡率呈現爬升趨勢，顯見防治工作須再精進。目前各縣市政府雖已設置社區心理衛生中心來推展防治工作，但整體而言，中央與地方主管機關的自殺防治組織、經費預算及相關資源仍缺乏統合的法制規範，且受限於個資保護，導致自殺高風險民眾的防治工作實務上面臨困難。

另外，近年來新聞媒體對自殺事件的不當報導與網際網路社群網站興起，各種教唆助長自殺的錯誤訊息更易被傳播，影響社會觀感與自殺模仿效應。因此才倡議訂定專法來提升自殺防治成效。

在兩位委員所提的草案中，醫事人員、社會工作人員、教育人員、矯正機關人員、警察人員、消防人員及移民業務人員等，在執行職務時獲知有民眾自殺時，應在24小時內通報當地主管機關。另外，宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體如果詳細描述個案的自殺方式、誘導自殺的影像、毒性藥物的銷售訊息、有自殺傾向者招募其他陪伴者的資料等，將處新台幣10萬元以上至100萬元以下罰鍰。