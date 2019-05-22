影／新黨主席郁慕明廣上南北行 與台商台生交流

2019-05-22 10:47 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



新黨主席郁慕明今天舉行「2019台灣各界人士廣上南北行」記者會，宣布將在24日率團訪問廣州、上海、南京、北京，並將在北京與大陸方面就兩岸關係進行座談。

郁慕明表示希望能在廣州成立「台北學社」為台生服務，在上海，將與大陸方面溝通，希望容許台灣的律師能在大陸為台商打官司，另外將在南京參觀南京的醫療養護產業。