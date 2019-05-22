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余天設鴻門宴支持蔡連任？ 台南黨部主委：讓民主流淚

2019-05-22 10:32聯合報 記者鄭維真╱即時報導

民進黨新北市黨部主委余天串連全台縣市，昨晚公布19名黨部主委連署聲明表態支持總統蔡英文連任，對此，台南市黨部主委黃先柱指出，余天5月13日邀集全國主委聚會，先到總統府拜會總統蔡英文，再到餐廳聚餐，與會主委都被要求簽下確保蔡英文提名的「現任優先」連署書，黃痛斥，「這是一場讓民主也流淚的鴻門宴！」

黃先柱表示，原本邀請的簡訊內容僅提及要與總統會面後餐敘，當天晚間6點左右，余天致電給他詢問是否參加餐會，並表示將於會中請大家連署「現任優先」提案，他當下向余天表示反對這樣的提案，且無法出席。

黃先柱說，當晚除了台東、屏東、台南3主委無法出席，其餘與會主委都在現場被要求簽下連署書，與會主委表示會前都沒有透露要連署的消息，是到了現場才被告知，讓所有人進退兩難。

黃先柱大嘆，這是英系再一次汙辱民主的行為，還連累各黨內主委，陷大家於不義，總統初選時程一拖再拖，民進黨早就於3月6日的中常會公布總統初選時程，原訂於4月10日開始進行民調，後因總統出訪行程，延後一周到4月15日民調，後來又於中執會通過協調期要延長到5月22日，至5月1日中常會中，保皇派又大動作阻擋中央黨部公布初選時程，一連串違反民主程序的做法，已經讓支持者對民進黨的信心動搖，再這樣踐踏民主，不只將失去民主，也無法保住台灣，呼籲黨中央今天中執會務必如期宣布初選時程，以維黨譽。

民進黨新北市黨部主委余天串連全台18縣市加上勞工黨部，共19名黨部主委連署，昨晚...
民進黨新北市黨部主委余天串連全台18縣市加上勞工黨部，共19名黨部主委連署，昨晚發出聲名，表態支持總統蔡英文連任。圖／民進黨新北市黨部提供
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民進黨蔡英文

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