余天設鴻門宴支持蔡連任？ 台南黨部主委：讓民主流淚

2019-05-22 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



民進黨新北市黨部主委余天串連全台縣市，昨晚公布19名黨部主委連署聲明表態支持總統蔡英文連任，對此，台南市黨部主委黃先柱指出，余天5月13日邀集全國主委聚會，先到總統府拜會總統蔡英文，再到餐廳聚餐，與會主委都被要求簽下確保蔡英文提名的「現任優先」連署書，黃痛斥，「這是一場讓民主也流淚的鴻門宴！」

黃先柱表示，原本邀請的簡訊內容僅提及要與總統會面後餐敘，當天晚間6點左右，余天致電給他詢問是否參加餐會，並表示將於會中請大家連署「現任優先」提案，他當下向余天表示反對這樣的提案，且無法出席。

黃先柱說，當晚除了台東、屏東、台南3主委無法出席，其餘與會主委都在現場被要求簽下連署書，與會主委表示會前都沒有透露要連署的消息，是到了現場才被告知，讓所有人進退兩難。