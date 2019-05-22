【重磅快評】撕裂社會的政客必遭譴責

2019-05-22 10:07 聯合報 主筆室



昨天，台北捷運隨機殺人四死二十四傷事件五周年，雖然鄭捷伏法已滿三年，但社會對「鄭捷」這兩個字仍充滿恐懼。小燈泡遭隨機虐殺案滿三年，兇嫌王景玉高調游走司法逃過死劫，社會有不同看法，但最高法院仍撤銷高院判決發回更審。兩件乖戾兇殘的暴力事件，民眾情緒至今難以撫平。

撕裂社會的黑雲雖然已過去幾年，但陰影猶在，政客們應該率先致力撫平這些憂患，遺憾的是全然不。台灣打得火熱的兩黨總統初選，民進黨蔡英文對國民黨郭台銘開槍，質疑他的企業帝國富士康為什麼有十二位年輕職工跳樓？蔡英文這一槍被質疑為居心叵測，不安好心。

國民黨也有脫序演出，黨主席吳敦義五二○回應蔡英文高調宣傳政績時，開記者會揶揄「蔡總統就職三年來每年都有分屍案」…。政客攻防，與社會價值評斷差距太遠，跳樓、分屍都是大家不樂見，各有其難堪、深層的原因，政客怎麼能以此作為攻防的彈藥？

不客氣地說，「鄭捷」這兩個字仍是公共安全不敢碰的「死因」。假設大巨蛋落成、營運，地下三層內野區的觀眾正揮舞加油棒，為喜歡的球隊加油時，突然聽到有人狂喊「鄭捷來了」，局面會是如何紊亂？能想象爭相竄逃、踩踏傷亡，會是多麼慘的場景？

同樣的，三年前小燈泡案帶給所有父母親的陰影何其大？以往輕鬆「遛小孩」，現在敢嗎？無時無刻小孩都得在視線所及，周遭每個人都得視同危險分子般過濾。政客談跳樓、談分屍案，必然增加社會的恐慌，可以這麼消費嗎？

治安必然是執政者最費盡心力的一塊，最應本諸良心、打心底反省、力圖修補；幾位分屍、虐童、自殺案的家屬站出來說話，完全無法認同政客拿這些不堪的素材作為政治攻防的工具，想因此而獲利，簡直是噬血。

對這些暴戾事件，社會期待司法及時、適切地做出應對，很遺憾，法界「殊堪教化」的認定成為暴力犯遭輕輕放下的理由。事情淡去，沒人在乎受害者家屬暗夜的哭泣。暴力、危險頻傳的社會，給只想過簡單、安全日子，小孩得以放心遛的小市民，如此卑微的請求竟是這麼難。

論語有云「子欲善，而民善矣。君子之德風，小人之德草，草上之風必偃」，這是大家耳熟能詳前人的話，如果為了角逐大位，或者主導大位競逐，就能如此肆虐民意，全然不在乎社會教化，很難想像結果是社會愈趨紛亂、下流，這難道是政客樂見的？