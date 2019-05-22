卓榮泰臉書:中執會如果沒有新的協調結果...

2019-05-22 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨主席卓榮泰晚間在臉書發文表示，明天(5/22)的中執會，如果沒有新的協調結果，會有什麼樣的發展？到底初選是會造成裂痕還是會浴火重生？

卓榮泰說，自3月6日中常會通過總統初選日程以來，無數次會議與無數次協調，感謝總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦無私與辛苦，協調小組或分工或集體聚會十餘次，嘗盡各種可能提出許多建議，我們絕對不放棄所有的努力⋯⋯；「我清楚聆聽雙方陣營的主張，也與多位中常委、中執委反覆交換意見，更聽到廣大雙方支持者的焦慮與不安。」到底初選是會造成裂痕還是會浴火重生？

卓榮泰表示，雖然日前最後協調癥結在於「民調日期」加「對比方式」加「手機納入比例」的三合一配套問題，這三者不能割裂處理，不能單獨定案。而協調若無結果，民調辦法可否變動？這些最後最大的難處，明天的會議必須做出關鍵決定。

卓榮泰說，是否他應堅持參選黨主席的政見理念，依據現有機制、流程與辦法完成公平、公正、公開的黨內初選？又是否我還可以繼續如同4月10日、5月1日兩次重要的會議，兼顧維繫初選機制與議事和諧，又在雙方差異中折衝，再提出解決模式？

卓榮泰表示，竭盡眾人智慧和心力的現在，有誰還能提出新的方法或更好的理由？抑或是最後也只能堅持理念，讓中執會做出決定？我們正在寫一部什麼樣的歷史？

卓榮泰說，前晚，整個台灣壟罩在滂沱大雨中，在不同夢境裡反覆醒來多次，最後總想著「雨過就會天晴」！會嗎？