藍總統提名小組周四首拜會周錫瑋 會韓國瑜暫訂6月初

2019-05-21 22:21 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨總統初選啟動，中央提名協調小組上周已與「吳六會」6個可能總統參選人連繫，安排時間親自說明黨初選規劃、時程與繳選務作業費等規定，並再確認參選意願。據了解，首場拜會將於周四上午登場，首位拜會對象則為前台北縣長周錫瑋。

知情人士表示，周四上午拜會周錫瑋地點，規劃在周辦公室所在的新北市板橋區正隆廣場，拜會時間暫訂10時；目前規劃，中央提名協調的5人小組，包含兩位黨副主席曾永權與郝龍斌、組發會主委李哲華等人都將前往，會面採公開形式。

被黨內視為明年總統大選強棒的高雄市長韓國瑜今受訪表示，若5人小組未徵詢他參選參選意願，他將「書空咄咄」。但據指出，目前雙方已初步連繫，規劃於6月4日至6日間高雄市議會定期大會閉幕（5日）前後在高雄市會面，但細節仍待確定。

至於其他包含鴻海董事長郭台銘、新北市前市長朱立倫、立委王金平與台大政治系教授張亞中，黨務人士表示，雖都已連繫上，但拜會時間地點仍未定，重申拜會或告知形式，尊重可能的參選人們。

黨務人士表示，5人小組這次拜會會再確認6人意願，但參賽權的「報名」，仍以完成繳交5百萬選務作業費為準，繳交期限最晚則須在6月9日入帳。