出境管制延長馬英九氣到要找蔡 蔡英文：歡迎

2019-05-21 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統接受廣播電台專訪時，專心聆聽主持人提問。記者侯永全／攝影 分享 facebook 針對國家機密保護法修法後，延長前總統馬英九及前副總統吳敦義等人的管制期間，蔡英文總統今天接受廣播節目「POP大國民」專訪時，主持人蔡詩萍問馬英九想跟蔡總統聊聊，蔡總統說，「他如果想來，我當然歡迎」，她強調，除了保密問題之外，還包括相關人員的安全問題，身處在一個情境裡面，那個情境不是跟我們有相互協助的關係，還是要確保一個總統的安全。

延長管制令馬、吳兩人極為不滿，蔡英文在廣播節目中，對於主持人說，其實並沒有管制出境，蔡英文說「對啊」，但主持人認為，蔡總統之前回應時說自己也適用，只有對一半，因為蔡總統不可能去香港、中國啊，立刻被蔡英文反駁。

蔡英文說，「誰說我不可能，等我退任了以後」，「我這個總統還要做很久，時局都會轉變，不能在這個時候排除任何可能性。」

蔡詩萍問馬英九想去找蔡總統聊聊，蔡英文說，「他如果想來，我當然歡迎」，除了要出國以外的，當然還有其他事情可以聊聊，年金改革的事情，我們兩個人交接也提到這個事情。這個管制的問題，並不是說不能去，而是要提出申請，看當時狀況再做決定。

蔡英文說，確實在現在的電訊發達等等，或是其他溝通方式，是有比較進步，但是面對面，或是說，在一個不同的情境裡面所受到的影響，那就很難講。

蔡英文進一步解釋指出，除了保密問題之外，還包括相關人員的安全問題，馬前總統第一次申請去香港的時候，我們有這個顧慮，「我們跟香港之間沒有做好一個擔任過元首要去要提供什麼樣的保護，而且身處在一個情境裡面，那個情境不是跟我們有相互協助的關係，還是要確保一個總統的安全。」