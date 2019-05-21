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韓不選票流向柯？郭董：和韓中央地方分工 票會到我這

2019-05-21 19:00聯合報 記者許政榆╱即時報導

近日民調藍營擔憂韓不選，票會流向台北市長柯文哲，鴻海董事長、國民黨總統選舉參選人郭台銘認為是見仁見智，只要國民黨贏，「我和韓市長共同合作，在中央跟地方的分工，跟大家在拚經濟的每個地方我都跑，我想這個票我有信心到我這邊來。」

今日郭台銘前往桃園開南大學講座，會前接受媒體訪問，包括高雄市長韓國瑜今日於議會上表態，鴻海若不盡快決定高雄投資案，還有二、三間公司在等待，盼郭儘速定案。針對此事郭強調，答應承諾韓國瑜市長的事情一定會好好做到，此外現在地已談妥，5月底前會交出訂金、規畫出定案向大家公布。

郭台銘表示，自3月17日後鴻海在高雄已陸續選了幾塊地，目前投資地已看好、細節也已談妥，鴻海也將在5月底前交出訂金、規畫定案並對外公布，他強調，「答應承諾韓國瑜市長的事，我們一定會好好做到，而且是做成最高科技產品」，並說「會支持韓市長高雄建設，繼續支持他留在高雄為高雄打拚。」

另外有挺朱、挺韓粉絲團近日轉為挺郭，媒體詢問好像在欺騙選民？郭台銘說，每天都在拚經濟，跟地方辦座談、經濟座談，未來也會慢慢增加肢體語言，多一點溫度，相信大家認為要拚經濟，「會認為我是最適當的人選」，能把台灣經濟翻轉，讓台灣能夠讓世界看的到，讓台灣經濟能夠在往後的二十年發光發熱。

郭台銘表示，過去以來一直要求富人稅，他自己是富人，富人多取多得多繳稅是應該的，在租稅正義上應擴大稅基「把餅做大」，要拚經濟就是讓政府各方稅收增加，若政府經濟外銷好、能賺錢，各行各業都發達，稅收就能夠增加，再加上賺錢的人能多繳稅，增加各種稽徵的方法讓稅增加，另外則主張勞工基層等受薪階級，所得稅應盡量減免，往免稅的方向去規畫。

媒體詢問，深超為郭和深圳市政府持股，然後轉手讓利給群創，然後由深超來接單賺錢，郭強調，絕對沒有和深圳市政府合作合資，他在大陸所有的投資，沒有拿中國大陸政府任何一毛錢，但大家抹紅抹黑，他也就認了，此外他個人也沒有任何的一股，跟他沒有任何的關係，至於將來他們之間怎麼做生意，他不便回答，因為跟他沒有任何關係。

近日藍營擔憂韓國瑜不選，票會流向台北市長柯文哲，鴻海董事長、國民黨總統選舉參選人...
近日藍營擔憂韓國瑜不選，票會流向台北市長柯文哲，鴻海董事長、國民黨總統選舉參選人郭台銘認為，只要和韓共同合作，中央地方分工，拚經濟下每個地方我都跑，「我有信心票會到我這來」。記者許政榆／攝影
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韓國瑜郭台銘

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