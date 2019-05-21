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【重磅快評】罵扶龍王垃圾 柯文哲被看清格局了

2019-05-21 18:52聯合報 主筆室

2020總統選情瞬息萬變，根據聯合報最新民調，台北市柯文哲的民調明顯上揚，讓他心花怒放，點評藍綠從贏棋變輸棋，批評議員垃圾、問政零分，彷彿不可一世，也許有台北市民對這樣市長會感到光榮，但恐怕更多國人會感到憂心吧？ 

柯文哲民調支持度始終不容小覷，即使尚未宣布參選，今天藍綠陣營挺有默契，同時傳出可能將他列入對比民調；國民黨七月初將展開總統初選對比民調，確定主動納入柯文哲，形同認定柯參選2020的態勢底定；黨務人士表示，從理性角度思考，「柯文哲大概一定出來」，否則他現在人氣恐稍縱即逝。

綠營最快在6月10日當周進行民調，蔡陣營主張對比式民調，為了較符合大選實況應納入柯文哲，手機民調比例應佔80%，但賴陣營持反對意見，將留待中執會做最後定調；看來，有關手機民調比例，雙方仍有一番角力，但柯文哲納入對比民調，在現實條件下，賴清德似難抗拒。

前一陣子，柯文哲的網路聲量被韓國瑜壓過，選舉無效官司令柯忐忑，誰又料到，韓國瑜聲勢此際下滑，柯的選舉官司安然渡過一審，讓柯心情大好，接受網路媒體專訪時直虧藍綠兩黨從贏棋變輸棋，明明都很容易贏的，卻自己殺到垮掉，柯還拿白綠分手、管案、吳音寧消遣蔡英文，指小英總統如果好好幹，就不會有今天這麼尷尬局面，搞到大家很尷尬。

柯文哲志得意滿的心情也帶到議事堂，有扶龍王封號的議員王世堅就雙子星案質詢，質詢時間結束時，柯竟罵王「垃圾」，事後又不敢承認，還反問媒體「有嗎？」最後見無法抵賴還強詞奪理說「那也不是罵，是看到什麼就說什麼」，拜託議長麥克風該關的時候要關，並建議統計議員問政成績，消遣王世堅問政成績單「一定零分」。

柯文哲為了自己要選2020，說藍道綠，從贏棋變輸棋，這倒也還好，數落蔡英文沒處理管中閔及吳音寧，也算中肯，但這和他出來選總統有什麼好尷尬，如果他夠格處理國政、拚好經濟，台北市民也不會有太大意見，反而會以有這樣一位優秀的台北市長為榮，怎會尷尬？ 

但柯市長在議事堂上罵議員「垃圾」，就真的讓人尷尬了，市長罵人不對，罵議員更不對，他在第一時間沒有選擇道歉，反而狡辯，以為用「看到什麼就說什麼」的柯氏詼諧就可以消去惡意，讓大家笑一笑，事情就當沒發生？還拜託議長要關麥克風，更要管議員問政成績，藐視民主，角色錯亂到極致，王世堅沒提告，直接用「俗辣」、「龜孫子兵法」回敬，也只是快速得到內心平衡的方法。

柯文哲接受網路媒體專訪時，他送給藍綠一句話「要警惕我們永遠都是自己最大的敵人」，這句話其實也挺適合他，去年得利於三腳督，柯文哲驚險連任台北市長，眼看2020大選將至，柯文哲有機會如法炮製，但民意如流水，人氣似浮雲，如果在一次次的檢驗中失分，柯文哲被看清格局，是否能扛得起國政？許多人都要打上一個大大問號。

台北市長柯文哲昨赴議會進行專案報告，卻在市議員王世堅質詢結束後小聲罵了一句「垃圾...
台北市長柯文哲昨赴議會進行專案報告，卻在市議員王世堅質詢結束後小聲罵了一句「垃圾」。圖／報系資料照片
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