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柯文哲垃圾說 王世堅：見笑轉生氣

2019-05-21 16:25中央社 台北21日電

北市柯文哲昨天備詢時，脫口說出「垃圾（台語）」；他今天受訪指出，「看到什麼就說什麼」。民主進步黨台北市議員王世堅表示，柯文哲心虛就「見笑轉生氣（台語）」。

柯文哲昨天在台北市議會進行專案報告及備詢，王世堅針對雙子星開發案質詢，柯文哲在詢答後暗罵「垃圾」，事後王世堅要求柯文哲應對台北市民道歉。

對此，柯文哲上午受訪時指出，「也不是罵，我們看到什麼就說什麼」，還應為每位市議員打分數，「他（指王世堅）會零分，沒有什麼實質建議啊」，親民黨市議員黃珊珊、林國成問政成績就真的很高。

王世堅下午接受媒體聯訪時表示，柯文哲睜眼說瞎話，他擔任市議員以來，議會出席率百分之百，選民與媒體也看到他的問政服務成績，反而是選民對柯文哲的不信任度高於信任度、無好感度高於好感度。

他說，柯文哲經常「見笑轉生氣」，每當他質詢柯文哲時，當柯文哲答不出來或答非所問，就會說三道四及碎嘴。他昨天質詢結束後，柯文哲碎嘴就凸顯其心虛，心虛後就「見笑轉生氣」及惱羞成怒。

市議員問政成績，王世堅說，自有選民及媒體監督，他擔任市議員就是要監督市長、針貶市政，相關具體建議在議會都有記錄，容不得柯文哲片面消遣、攻擊，還策動網軍霸凌。

王世堅指出，柯文哲是靠耍嘴皮在政壇崛起，還拿柯家班市議員來當議會模範生，但議會不是北市府的立法局，更不是市長的啦啦隊。

媒體提問，是否會提告。對此，王世堅說，他不浪費司法資源，但柯文哲無心市政，且將首都市長光環與資源作為參選總統的舞台，柯文哲荒廢市政，不用向市民道歉嗎？

柯文哲王世堅北市

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