見證自由輪命名交船 蔡英文：高雄造大船是高雄人驕傲

2019-05-21 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統今天上午到高雄台船見證中鋼運通公司「自由輪」的命名交船儀式，她稍早在臉書上說，台灣邁向造船大國，高雄就是最重要的基地，高雄造大船，是高雄人的驕傲，也是全台灣人的驕傲，讓台灣人揚眉吐氣，航向世界。

蔡英文表示，兩週前，她到高雄參加「潛艦國造」專用廠房的動土典禮。今天她又再次來到台船，見證中鋼運通公司「自由輪」的命名交船儀式。

蔡英文提到次的新船命名交船的三個意義，一、以「自由」命名，宣揚台灣民主形象；二、中鋼、台船共同創造企業合作典範；三、高雄造大船，重現台灣造船業榮景。

蔡總統說，台灣邁向造船大國，高雄就是最重要的基地！不只企業的船隻，十年內，海軍、海巡加起來還有超過200艘艦艇，都要留在國內製造，讓造船業有接不完的訂單。

蔡英文表示，目前，世界上最大的散裝貨輪是21萬噸，「中鋼自由輪」則有20.8萬噸，是台灣自製過最大噸位的散裝貨輪船。這證明了，台灣造船業和海事工程的實力，絕對是世界級水準。

蔡英文說，高雄造大船，是高雄人的驕傲，也是全台灣人的驕傲。高雄的朋友，快把這份榮耀，分享給更多人知道吧！

以下是蔡英文總統臉書全文：

高雄造大船，讓台灣人揚眉吐氣，航向世界！ 兩週前，我到高雄參加「潛艦國造」專用廠房的動土典禮。今天我又再次來到台船，見證中鋼運通公司「自由輪」的命名交船儀式。 我簡單跟大家說明，這次的新船命名交船，有三個意義： 1⃣以「自由」命名，宣揚台灣民主形象 2⃣中鋼、台船共同創造企業合作典範 3⃣高雄造大船，重現台灣造船業榮景 台灣邁向造船大國，高雄就是最重要的基地！不只企業的船隻，十年內，海軍、海巡加起來還有超過200艘艦艇，都要留在國內製造，讓造船業有接不完的訂單！ 目前，世界上最大的散裝貨輪是21萬噸，「中鋼自由輪」則有20.8萬噸，是台灣自製過最大噸位的散裝貨輪船。這證明了，台灣造船業和海事工程的實力，絕對是世界級水準。 高雄造大船，是高雄人的驕傲，也是全台灣人的驕傲。高雄的朋友，快把這份榮耀，分享給更多人知道吧！