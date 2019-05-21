六合夜市百餘人潮是臨演？潘恒旭：黑韓到一個誇張

2019-05-21 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



黑韓又一招？近來有一位網友在臉書和 PTT 爆料，指去年一支日本化妝品廣告在六合夜市取景，請了一兩百個臨演，結果畫面卻被部分媒體當作「韓流發威」；高雄市觀光局長潘恒旭在臉書貼爆料內容，並說「不敢相信我的眼睛」、「六合夜市被陰了」。

這則爆料貼出後，前公視總經理馮賢賢直接點出該媒體，並貼出當時拍攝的新聞影像，表示要向NCC檢舉。

潘恒旭則在臉書回應，提問是哪一台新聞？他怎麼找不到，並說他不敢相信他的眼睛，黑韓黑高雄到一個誇張，八分假帶二分真最會混肴視聽，並指爆料網友睜眼說瞎話，還說要跟他請款OOPS，六合夜市被廣告美術陰了。

潘還指出，去年12月高雄住房率創歷史新高，因之前有簽保密條款所以不好說，不過既然都上片了就分享一下那時候的小故事，其實常常會看到新聞媒體斷章取義或是看圖說故事

譬如說之前看到新聞說「嘉義球場邊防護欄竟然只是用保麗龍板刷漆」，然後當成重大弊案在討論，但是很明顯的那就是key板，中間還挖個洞應該之前夾在七號桿上，這類的故事。