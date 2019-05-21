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徐永明助理要挑戰林昶佐 希望有機會辯論、民調

2019-05-21 14:19聯合報 記者林麗玉╱即時報導

時代力量2020立委提名，立委徐永明助理李承值挑戰現任立委林昶佐，爭取中正萬華選區提名，李承值今天臉書表示，時代力量黨中央已找他去面談，但本以為是談辯論、民調時程，但談了一小時候，卻仍在「願不願接受意協調」、「願不願意去別區參選」打轉。李提到，時代力量黨中央最後若決定沒收這場初選，那將代表一個時代的殞落與黯淡，讓人惋惜。他仍希望與林昶佐有辯論、民調的機會。

李承值也提到，黨中央某些人士批判他對林昶佐公開提出質疑的作法，是「揭瘡疤」、「給人難看」。李表示，他真心覺得黨中央有這樣的心態，其實既可惜也可議。若有人對黨籍公職提出質疑、指出不足，就是「揭瘡疤」、「給人難看」，而非正面回應批評質疑，那麼這個政黨將喪失自省的能力。

李提到，黨中央若覺得他的作法是「揭瘡疤」、「給人難看」，前提也是認定林有瘡疤可揭，形同承認他的質疑是存在的，才會讓林覺得難看吧。但黨中央為何對自家委員這麼沒信心呢？時代力量做為一個年輕政黨，難道一點批評指教都無法承擔？

李承值表示，他所有批評都有其道理與脈絡，挑戰自家委員對這個選區、對2018年因選舉策略被冠上投機罵名的黨，是一條正確的路。更重要的是，他認為林昶佐並不怕挑戰，黨中央的說法是陷林昶佐於不義，他甚感遺憾。

李表示，他相信黨中央安排會面的用意，不會只是走一個過水程序；從黨中央人員對他的眾多建議與指教，也是出於對黨員的期許。但他還是要強調，只要心存善念、正向看待，就不會把一個黨員的挑戰、質疑，看成「揭瘡疤」、「給人難看」。畢竟最難看的事情會發生，不會是因為黨員的批判，而是時代力量黨中央最後決定沒收這場初選，那將代表一個時代的殞落與黯淡，讓人惋惜。

時代力量立委徐永明助理李承值，挑戰現任立委林昶佐，爭取中正萬華立委選舉提名。本報...
時代力量立委徐永明助理李承值，挑戰現任立委林昶佐，爭取中正萬華立委選舉提名。本報資料照片
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時代力量林昶佐民調

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