郭台銘批勞基法不倫不類 蘇貞昌：好意見提出來

2019-05-21 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



近日豪雨造成全台災情，包括農產品也受到影響，行政院長蘇貞昌今日特別啟程前往觀音、新屋，視察洋香瓜、香瓜受損情形，不過同一時間鴻海董事長郭台銘也到桃園平鎮，對於郭台銘批判勞基法不倫不類，蘇貞昌表示，有什麼好意見提出來，不要用罵的，會對台灣更好。

鴻海董事長郭台銘今日上午前往桃園平鎮參訪清淨海生技公司，同一時間蘇貞昌也到桃園新屋、觀音視察農損災情，有媒體問蘇貞昌今日來桃園是否與郭台銘有較勁的意味，蘇貞昌表示，他不知道郭台銘來桃園，他到桃園是看農民種瓜受損的情形，給予幫忙。

對於有媒體說蘇貞昌罵郭台銘，蘇貞昌強調，自己是讚賞郭，他確實在商場上被譽為商場的成吉思汗，很有行動力，盼郭多投資台灣，因為郭比任何人都有錢、有資源可以投資台灣。

蘇貞昌談到，企業老闆們也都看到政府非常願意，而且有魄力、有效率要幫忙投資，也看到台商，都搶著回來台灣，目前已經有50幾家返台，而且金額近3000億，比預定前年目標2500億還多。

蘇貞昌說，總統蔡英文目標是全年5000億，外商也大大的加碼投資台灣，包括GOOGLE、微軟、Facebook，大家都看到台灣政府確實拿出魄力效率，希望大家多投資，也鼓勵郭台銘董事長多投資，蘇貞昌說，郭台銘是第一次參選，是新手，不曉得是不是幕僚提供資料，用罵的其實並不好，蘇貞昌鼓勵郭，用行動投資台灣，應該會贏得更多人的肯定。