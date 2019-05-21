民進黨推2025非核家園 柯Ｐ：只要問這題一定被Ｋ死

2019-05-21 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲後天(23日)將啟程訪日，除了拜會日本政要外，還擊ㄤ參訪東京、福島、岩手等地，了解日本當地的能源政策。對於民進黨力推的「2025非核家園」政策，柯文哲今接受網媒ETtoday專訪時直言「總統大選只要考一題，民進黨就很難回答了」。

柯文哲表示，一開始風電一度是5.5元至5.6元，後面競標卻是2.5元，為什麼會出現這麼大的落差？這馬上就會被Ｋ。且堅持2025核能一定要退出，完全轉圜的空間都沒有。

柯文哲說，像自己的個性就不會有意識型態，會很實際的算一算，如果再生能源接不上去，是不是一定要2025就要切掉？這個覺得到時候會有問題。

柯文哲強調，不要為了意識形態一定要怎樣，這就好像下棋，一定要這樣走，就會變得很難走，這個風電到時候一定被K死，為什麼一開始保障5.5塊，競標是2.5塊，一度電從2.5塊變5.5塊差很多欸，台灣的經濟承受得了嗎？且5.5塊是要多久，這一定會有問題。

對於訪日要順道了解日本的能源政策，柯文哲說，日本有90%能源來自國外，水力發電不多，都是石油，能源狀況跟台灣很接近，且日本還有311大地震引起核災，所以應該問311到現在8年，到底你們策略有什麼改變。

柯文哲表示，他會去參觀日本東京灣磯子火力發電廠，會問一下能源政策怎麼做，日本發生的一切都可以做為台灣很好的借鏡，因為社會型態文化很接近。