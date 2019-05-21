美國要求軍費達GDP3%？ 柯P：經濟不行就翹辮子了

2019-05-21 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 主張「親美友中」戰略的台北市長柯文哲，今接受網媒ETtoday新聞雲專訪時強調，親美友中是國家戰略，這個心頭還是要抓住，就是這樣子，不要亂動，至於國家治理還是要進步。

柯文哲說，自己當台北市長第一年發現，台北市政府資本門預算執行率一年才66％，不信邪的話，把每個縣市拿出來看，保證比66%更低，這代表國家治理效率很爛。

曾說過自己是美日中都能接受的人選，柯文哲今也提到，美國給自己的評語就是可接受，中國大陸的評語則是可忍受，後來發現，在美國如果真的考80分，大概上海就不能去；如果去上海考80分，那華盛頓也不用去，所以兩個就是對比，不可能這邊考80分，那邊考80分，所以見人說人話，見鬼說鬼話。

柯文哲表示，覺得自己現在的分數是最好的，在美國考65分、在中國考55分，自己雖然沒有考及格，但如果考到50分以下，連補考的機會都沒有；隨後還開玩笑說，中國大陸給80分，CIA就把我幹掉了。

對於高雄市長韓國瑜認為「國防靠美國」，鴻海集團董事長郭台銘認為「國防靠和平」，柯文哲強調，親美友中還是基本戰略，大概不會改，我們跟美國還是價值比較接近，所以還是在美國這個陣營裡面，但是不需要去讓大陸方面覺得說你在去蔣化、去中國化，你就是搞實質台獨，所以有時候，也不曉得這個到底要怎麼拿捏，不過講到最後最好是靠自己，什麼都要靠自己。

柯文哲表示，像美國要求要增加軍費，自己有算過，GDP要3%，要是經濟不行，購買軍購就翹辮子了。