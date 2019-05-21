六月「可能」宣布選總統？ 柯Ｐ：再延兩個月

2019-05-21 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲日前接受電視專訪，被問及何時宣布參選總統，他以織田信長在桶狹間之戰見時機到了才出兵比喻自己。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook 2020總統選情變化大，根據本報最新民調，台北市長柯文哲完勝目前藍綠兩黨檯面上的參選人。對此，柯文哲今接受網路媒體ETtoday新聞雲專訪時表示，民調看一看就好，每天從去年11月到現在，民調已經做過幾輪了，每天都變來變去，所以自己的態度是這樣，做自己該做的事，選就選，不選就算了。

至於是否還是維持在六月宣布是否參選？柯文哲說，「再延兩個月」。

主持人楊文嘉追問，延到八月再宣布，是不是要等藍綠人選都決定後再來考慮？柯文哲未正面回答，僅說以後歷史都要去檢討，其實小英總統好好幹，就不會有今天這麼尷尬的局面，搞到大家很尷尬。

柯文哲強調，自己是一個還算誠實的人，自己講的就是心裡面想的話，武狀元蘇乞兒，皇上英明神武、國泰民安，鬼才要當乞丐。

對於楊文嘉認為高雄市長韓國瑜變成台灣人民恐懼的總和，蔡英文成了台灣人民憤怒的總和，柯文哲則笑說，「那我變成大家同情的總和好了」。

繼日本武將織田信長「天亮、下雨、出兵」的戰術哲學後，柯文哲則是在引用德川家康「等杜鵑啼」，忍耐、稍安勿躁，杜鵑不啼就算了。

柯文哲表示，民粹和民主真的是一線之隔，1933年，德國用投票的方式讓希特勒上台，台灣這段時間，因為人民絕望，投民進黨不行，投國民黨不行，所以很絕望，那股力量一直在流竄，找不到很好出口。

柯文哲直言，從2013洪仲丘事件、2014的太陽花學運、2014的九合一，一直到現在的韓流，台灣那股「流」一直在流竄，還沒calm dowm，歷史上還要再去反省，雖然說民氣可用，可是為什麼讓人民從高期望後來變失望，後來變絕望。

柯文哲表示，蔡英文這個地方要檢討，我們也是曾經對你有很大的期望，搞成這樣是在搞什麼？目前台灣社會充滿絕望，這不是很健康、很正常，愈是混亂的時候應當作正常的人物，不要亂來，讓國家的希望，從洪流導入正軌。

所以到底是否要選總統？柯文哲卻說，台北市現在還算穩定，好好把台北市做好，對台灣影響很大，在台北市做的東西，會對台灣造成壓力。

言下之意是不是代表如果台北市長當得好，未必要選總統？柯文哲說，自己其實是個石頭，別人一直鑿，都是鑿出來的。拜託自己什麼時候說要選總統，奇怪耶，沒事每天一直鑿，但自己什麼時候說過要選，沒事就拿來做民調。