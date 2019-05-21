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國防預算解凍權不再綁提案立委 她秒曝睦鄰經費黑幕

2019-05-21 13:13聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防預算龐大，立法院外交及國防委員會獨創內規，遭凍結預算若要解凍，必須由提案立委簽名，才能排入委員會議程進行審查。民進黨立委王定宇等人日前提出臨時提案，解除這項限制，規定委員會召集委員依其法定權責，排定預算解凍將不受這項不成文規定拘束。全案在朝野立委激辯下，照案通過。

但國民黨立委馬文君、呂玉玲批評，這項提案限縮立委檢視行政機關作為，抺煞立委應有職責、沒收應有的權力。馬文君披露：「如砲陣地有許多睦鄰經費，許多人為了要拿到這個睦鄰經費，去凍結砲陣地預算，有3年還沒通過的，現在要拿出來全部解凍嗎？」但王定宇稱，未來預算案由外交及國防委員會審議，該刪就刪，該凍就凍，避免將整個解凍權綁在個人身上，「當綁在個人身上產生疑慮是無限大，這個讓司法單位去研究」。

立法院外交及國防委員會日前邀退輔會主委邱國正報告「輔導會轉投資事業高階經理人員推薦制度以及提升中低階士官兵安置率之檢討與精進作為」。會後召委王定宇提出此案，引起朝野立委針鋒相對。最後在王定宇提言動用表決下，提案照案通過。

提案指出：基於立法院外交及國防委員會輪值招集委員排審各機關預算解除凍結案，須經提案委員簽名後始得排入委員會議程之不成文內規，與立法院各委員會組織法第4條之1「議程應由輪值召集委員決定之」有所砥觸，委員會內規違反法律，本委員會創議事先例，爾後本委員會召集委員其法定權責，排定預算解凍不受該不成文規定拘束。提案人包括民進黨立委王定宇、何欣純、羅致政、林靜儀等人。

但國民黨立委馬文君表示，提案非常不恰當，立委審理預算都是以非常慎重的心態面對，被凍結的預算若能以強勢多數就將之解凍，凍結預算的意義就不再存在，那審議時就直接刪除。過去獵雷艦案審議時，有誰覺得有問題？但結果讓國家損失一百多億；如砲陣地有許多睦鄰經費，許多人為了要拿到這個睦鄰經費，去凍結砲陣地預算，有3年還沒通過的，現在要拿出來全部解凍嗎？

她說，立委在把關預算時，不管哪一個政黨執政，都有重大意義，國防預算今年增加300多億元，到底怎麼用？外交預算也持續增加，但邦交國從22國變成17國，這些難道不用說明清楚？這個提案限縮立委檢視行政機關作為，簡直是「強暴」。

國民黨立委呂玉玲也表示，監督審查預算是立委職責，預算案在朝野立委共識下決定刪除與凍結額度，由各部會進行各項報告或以執行率爭取解凍，都是經召委與委員會共識決，報告清楚才能解凍。現在不經提案立委同意就能由召委排解凍，是抺煞立委應有職責、沒收應有的權力，執政黨不要護航護得這麼離譜、難看。

但王定宇表示，若這些說法都成立，那立法院其他委員會豈不都在包庇放水？按議事精神而言，預算是委員會凍結，不是提案立委個人凍結，其他委員會都是委員會凍結，委員會解凍，以立法精神院組織法而言，排案權都是在召委，不管是哪一黨執政，監督而言是委員會監督行政部門，審查預算沒有立委會放水，但解凍預算要提案立委簽名才能解凍，違反立法院組織法精神與運作實例，也產生疑慮。外交及國防委員會審理預算，該刪就刪，該凍就凍，該排專報就排專報。

國防預算龐大，立法院外交及國防委員會獨創內規，遭凍結預算若要解凍，必須由提案立委...
國防預算龐大，立法院外交及國防委員會獨創內規，遭凍結預算若要解凍，必須由提案立委簽名，才能排入委員會議程進行審查。民進黨立委王定宇等人日前提出臨時提案，解除這項限制，規定委員會召集委員依其法定權責，排定預算解凍將不受這項不成文規定拘束。全案在朝野立委激辯下，照案通過。翻攝立法院直播畫面
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立法院王定宇馬文君

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