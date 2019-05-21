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民進黨4年前開除南市議員黨籍 蔡秋蘭逆轉勝

2019-05-21 13:00聯合報 記者王宏舜╱即時報導

原屬民進黨籍的台南市議員蔡秋蘭，在2014年12月25日正副議長選舉中，未遵守台南市議會黨團一致性投票決議亮票，遭任違反黨紀，當年12月31日的第4次中評會，裁決開除她黨員資格。蔡秋蘭提起確認民進黨黨員資格存在訴訟，高等法院更一審今改判她黨員資格存在。

國民黨籍的李全教2014年12月25日至2016年8月30日期間擔任台南市議會議長，但因涉市議員及議長選舉賄選，遭判刑定讞、解職。

去年選舉期間，民進黨台南市黨部發文宣，點名前黨員蔡秋蘭等人在議長選舉中跑票、背骨，蔡秋蘭10月12日到台南地檢署按鈴提告，指市黨部散發黑函，打擊選情，「我對民進黨真的太失望！」。蔡秋蘭現加入參加無黨團結聯盟運作。

蔡秋蘭原本一、二審都敗訴，經最高法院廢棄、發回高院更審，這次才逆轉勝。

蔡秋蘭主張，她是民進黨黨員、台南市第二屆議員當選人，但第4次中評會卻裁決開除黨員資格，這個裁決明顯違法，應屬無效。

高院認為，憲法第14條保障人民有集會結社自由，包括積極加入社團、消極不退出社團的自由。而人團法、民法的規定也指出，人民團體（包括政黨法人）對會員（會員代表）所做的除名處分，因完全剝奪人民的結社自由，須嚴格要求遵守法律所規定的要件。

政黨法人的登記及其他事項，除人團法另有規定外，準用民法關於公益社團的規定。高院認為人團法第14條、第27條但書第2款關於人民團體會員（會員代表）除名要件和決議方法的規定，適用於政黨法人。如果政黨法人有違反規定的法律行為，應無效，才能落實保障憲法保障。

人團法第14條、第27條但書第2款、民法第50條等規定，如有正當理由而須開除社員，應經總會決議的目的，是考量政黨黨員消極結社自由的保障應優於政黨自治自主權利，所以政黨若要將黨員除名，應經「黨員大會」或「黨員代表大會」實際決議，不得授權其他單位以間接方式行使。

從此來看，有爭議的裁決是由中評會作成，非民進黨全國黨員代表大會所決定或予以追認，違反規定，應屬無效。高院認定蔡秋蘭的黨員資格依舊存在。

台南市議員蔡秋蘭。資料照片。記者邵心杰／攝影
台南市議員蔡秋蘭。資料照片。記者邵心杰／攝影
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民進黨賄選

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