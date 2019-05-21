台南民進黨立委初選恩怨延燒 顏純左要求暫緩公告提名

2019-05-21 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



立法委員參選人顏純左今召開記者會，表示在此次初選過程，出現汙衊、抹黑同黨同志而取得候選人提名的資格，不管在司法或中央黨部中評會都尚未解決，建請民進黨中央暫緩公告台南市立委第一選區初選當選名單。

初選勝出的賴惠員中午回應說，相信黨中央和中執會一定能基於團結和相關法律關犯之準則，做出最公正、最正確的提名，讓初選中的風風雨雨一如流水消退隱沒，台灣的陽光仍更待我們共同去認真打拼。

顏純左表示，初選獲勝的賴惠員，此次初選已違反民主價值，民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的精神蕩然無存，中央黨部絕對不願意看到初選是這樣的情況，如果未來都用互相攻擊、互揭瘡疤的方式，不僅破壞團結也將使民主價值開倒車。

此外，從來沒看過選舉這麼明目張膽地賄選，不但自己拍影片、直播，參選人本身還直接拿超過競選規定價值的東西送給選民，如此清楚的證明，未來法院起訴的機會相當高，萬一明天（22日）中央提名後又面對法院起訴，將如何面對台灣堅持清廉參選的民眾？對未來的初選將如何維持民進黨的精神。

且中央黨部規定，民調得勝不是提名唯一依據，必須有各方面參考價值，經由三位參選人和第一選區選民共同的心聲，中央應該要聽到，希望黨中央承擔這個責任，不要提名不適當的參選人，也請當中央各中執委慎重思考。