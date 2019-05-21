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影／回應罵王世堅「垃圾」 柯：看到什麼就說什麼

2019-05-21 11:52聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

北市長柯文哲上午針對昨天被台北市議員王世堅質詢後冒出一句「垃圾」的台語，柯回應表示，那不是罵什麼，是看到什麼就說什麼，以後麥克風要關。隨後參加台北市電器商業同業公會捐贈福安國中暨富安國小29台冷氣設備典禮，由台北市電器商業同業公會理事長廖全平代表公會捐贈冷氣，給台北市福安國中校長唐廷俊與富安國小校長許政智代表接受。

台北市長柯文哲（右二）上午出席台北市電器商業同業公會捐贈福安國中暨富安國小冷氣設...
台北市長柯文哲（右二）上午出席台北市電器商業同業公會捐贈福安國中暨富安國小冷氣設備典禮，見證台北市長福安國中校長唐廷俊（左一）與富安國小校長許政智（右一）接受台北市電器商業同業公會理事長廖全平（左二）代表公會捐贈29台冷氣。記者蘇健忠／攝影
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台北市長柯文哲上午出席台北市電器商業同業公會捐贈福安國中暨富安國小冷氣設備典禮，...
台北市長柯文哲上午出席台北市電器商業同業公會捐贈福安國中暨富安國小冷氣設備典禮，呼籲企業多捐贈冷氣給學校。記者蘇健忠／攝影
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台北市長柯文哲（左）上午出席台北市電器商業同業公會捐贈福安國中暨富安國小冷氣設備...
台北市長柯文哲（左）上午出席台北市電器商業同業公會捐贈福安國中暨富安國小冷氣設備典禮，回應罵王世堅「垃圾」。台北市政府副發言人黃瀞瑩（學姊）（右）全程低調在一旁陪同。記者蘇健忠／攝影
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台北市長柯文哲（圖）上午針對昨天被台北市議員王世堅質詢後冒出一句「垃圾」的台語，...
台北市長柯文哲（圖）上午針對昨天被台北市議員王世堅質詢後冒出一句「垃圾」的台語，柯回應：那不是罵什麼，看到什麼就說什麼。記者蘇健忠／攝影
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