稱王世堅垃圾 柯文哲：不是罵 是看到什麼說什麼

民進黨市議員王世堅昨就雙子星案質詢台北市長柯文哲，但在質詢時間結束時，柯文哲卻罵王「垃圾（閩南語）」；事後柯受訪還反問媒體「有嗎？」，王則要柯向北市民道歉。對此，柯文哲今早出席台北市電器商業同業公會捐贈福安國中、富安國小冷氣設備典禮並受訪，柯則說，「那也不是罵什麼，是看到什麼就說什麼。」

針對到底有沒有罵人，柯文哲表示，沒有啦，「那也不是罵什麼，是看到什麼就說什麼」，這個以後會跟議長拜託一下，麥克風該關的時候要關，他不曉得麥克風沒關，所以第一時間覺得「奇怪，我有講什麼嗎？」

針對是否無意識罵王，柯表示，我們平常講話碎碎唸、碎碎唸，你也不知道在唸什麼，「所以有時我講話也不一定有意義」。

媒體也問柯之曾稱台北市議員素質高，如今卻罵議員垃圾？柯文哲則解釋「那是總平均嘛，總平均很高」；媒體則追問柯，王世堅拉高或拉低平均？柯尷尬說「呵呵呵哈，好啦，不要鬧了」。

柯文哲表示，其實我們應該請媒體事務組統計一下，第一個任期統計下來，每個議員問政的報表，有針對那些市政提出建議，市府做什麼，「我跟你講，他（王世堅）會零分。」因為王沒有什麼實質建議，像黃珊珊得分就會最高，黃珊珊啦，還有林國成等，其實應該給那些議員打分數。他認為王的質詢不是浪費他時間，而是浪費老百姓、人民時間。

針對議員問政分數是否用柯黑柯白區別？柯則說，他第一個任期，議員講有道理的我就做，他覺得這樣也不錯，應該公布北市議員問政成績單。

對於「垃圾」有沒有失言？王還要柯跟台北市民道歉並稱柯是卒仔一事，柯則說，講了就講了啊，不要理王；他講個笑話，他現在知道為何王有扶龍命格，他看論語，孔子說好人壞人都說一個人是好人，那個人不是好人，是鄉愿。