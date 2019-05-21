川普封殺華為 黃智賢：愈炸愈強 中國挺下去

2019-05-21 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



川普政府全面封殺華為，資深媒體人黃智賢力挺華為，兩度臉書發文表態，表示只要華為繼續做手機，她無論如何，都會買華為手機。

黃智賢指出，只因為這輩子再也跟不上華為5G的技術，美國抓狂到傾全國之力，追打華為。當所有手機的系統，都被美國控制，而唯一的開放系統Google ，竟然不再授權給華為。她也只能決定。既然美國使出這種招數對華為。她以後，只要華為繼續做手機，我無論如何，都會買華為手機。

黃智賢稍早再度發文，以「愈炸愈強」為題，提列七點理由說明她挺華為及中國（人）的立場：

1.日本侵華時，違反人道的對重慶進行了六年的大轟炸。專揀民生地區轟炸，慘絕人寰。

但這樣的轟炸，讓中國人放棄了嗎 ?當時的重慶，出現了一個海報: 愈炸愈強。在骨肉流離，悲痛欲絕下，中國挺下去了。

2.從1842年，英國發動鴉片戰爭，強逼中國買鴉片，簽訂的第一個不平等條約，南京條約後。中國，用自己的血淚，在一次次地被擊打中，學會了什麼叫做帝國主義的侵略。

你以為帝國主義，只存在20世紀前嗎?你以為，1945年二戰結束後成立的聯合國，不就是要推倒過去帝國殖民主義嗎 ?

可是直到21世紀的現在，帝國主義，仍然血淋淋的，在地球上演。杭亭頓認為，21世紀的衝突，是文明的衝突。但世界的真相，可不會如此虛無飄渺。文明之下，仍是有著七情六慾的，活生生的各種意識形態，實質利益，你死我活的爭鬥。

3.我吃肉，你喝湯。或是我肉喝湯，你跪在地上撿麵包屑。我要確保我可以永久喝酒吃肉，綾羅綢緞，飛機大砲。而我之所以可以有這樣的永久富裕，就必得靠我的未雨綢繆。

不但你不可以從蹲跪的地上，站起來，跟我爭食。我的錦衣玉食，更要靠著你恆久的為我的榮華富貴流血流汗，才得以保有。

19世紀的帝國主義，依靠著工業革命和船堅炮利，戰爭奪取別人的土地，他國人民為芻狗，換來帝國主義國家的強盛。21世紀的帝國主義，在本質上，跟19世紀，沒什麼差異呢!

4.領土，領海的爭奪，軍備競賽，外交打壓，科技轉化成經濟侵略，和以文化為外衣的洗腦式壓迫，，，，。

把今日的新聞，比對19世紀列強從鴉片戰爭，英法聯軍，八國聯軍到日本侵華的種種藉口和口水泡沫，竟然是如此的相似。科技再先進，人性其實並沒有改變。肉弱強食，巧取豪奪，才是歷久彌新，矢志不改的人類劣根性。

這一輪的世紀大戰，拿出來宣戰的理由，包括中國市場不夠開放，中國賺太多。但引用的數據，已經一再被指出，是偏頗扭曲的假數據。中國並沒有如對方指控的，賺得盆滿缽滿。

5.iPHONE扣掉進口零組件和軟體等，中國其實不過拿到十幾二十塊美金的組裝費。中國這40年來累積的經濟和科技實力，無不是靠十幾億人民的犧牲和艱苦的忍耐，所換回來的一點點報酬。是多少披星戴月，多少千里離家，多少血汗，多少絕望，才積累的家底。

而說中國市場不開放 ?這樣的指責，跟19世紀列強對中國的指責，何其相似?全世界各個國家，為了國家生存和人民福祉，都必須在完全開放和政策的保護和補貼中，尋找平衡點。

這一條路，所有國家都走過。

6.各國的貿易攻防，彼此若有不忿，儘可以告到WTO去。韓國不願進口日本的核災食品，日本把韓國告到WTO去，WTO判決不可歸責於韓國，就是最好的案例。

但帝國主義的特徵，就是指控中國如何不符合我的意志，所以要不擇手段的，全方位的擊垮中國的一點生機。當對手厚顏的提出，要求中國立法，以符合他國利益。更要白紙黑字寫下，他國竟然可以派員來審視監督中國各企業，國企，機關， 是否按照對手國的要求改變，改變成對手喜歡的樣子。

中國如果真的簽下這樣的契約，就將回到19世紀的次殖民地地位。那不是喪失尊嚴而已，不是一時對利益的讓步而已。而是容許外國決定，中國未來要怎麼活，中國的利益永久給誰。

7.直接，毫不掩飾的，管理中國的內政和法律。而，將來任何其他國家，都可以要求比照辦理。人人都給一個冠冕堂皇的理由，假說中國如何不上道，於是人人都可以要求，代管中國的法律和內政。如此，國不成國，民無依託。這100多年中國的血淚之路，都白走了。