親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

NBA／延長賽勝出橫掃拓荒者 勇士連5季闖總冠軍賽

霸氣！常委嗆撤銷挺同婚立委提名 江啟臣：先撤銷我

川普封殺華為 黃智賢：愈炸愈強 中國挺下去

2019-05-21 11:32聯合報 記者林文義╱即時報導

川普政府全面封殺華為，資深媒體人黃智賢力挺華為，兩度臉書發文表態，表示只要華為繼續做手機，她無論如何，都會買華為手機。   

黃智賢指出，只因為這輩子再也跟不上華為5G的技術，美國抓狂到傾全國之力，追打華為。當所有手機的系統，都被美國控制，而唯一的開放系統Google ，竟然不再授權給華為。她也只能決定。既然美國使出這種招數對華為。她以後，只要華為繼續做手機，我無論如何，都會買華為手機。

黃智賢稍早再度發文，以「愈炸愈強」為題，提列七點理由說明她挺華為及中國（人）的立場：   

1.日本侵華時，違反人道的對重慶進行了六年的大轟炸。專揀民生地區轟炸，慘絕人寰。

但這樣的轟炸，讓中國人放棄了嗎 ?當時的重慶，出現了一個海報: 愈炸愈強。在骨肉流離，悲痛欲絕下，中國挺下去了。

2.從1842年，英國發動鴉片戰爭，強逼中國買鴉片，簽訂的第一個不平等條約，南京條約後。中國，用自己的血淚，在一次次地被擊打中，學會了什麼叫做帝國主義的侵略。

你以為帝國主義，只存在20世紀前嗎?你以為，1945年二戰結束後成立的聯合國，不就是要推倒過去帝國殖民主義嗎 ?

可是直到21世紀的現在，帝國主義，仍然血淋淋的，在地球上演。杭亭頓認為，21世紀的衝突，是文明的衝突。但世界的真相，可不會如此虛無飄渺。文明之下，仍是有著七情六慾的，活生生的各種意識形態，實質利益，你死我活的爭鬥。

3.我吃肉，你喝湯。或是我肉喝湯，你跪在地上撿麵包屑。我要確保我可以永久喝酒吃肉，綾羅綢緞，飛機大砲。而我之所以可以有這樣的永久富裕，就必得靠我的未雨綢繆。

不但你不可以從蹲跪的地上，站起來，跟我爭食。我的錦衣玉食，更要靠著你恆久的為我的榮華富貴流血流汗，才得以保有。

19世紀的帝國主義，依靠著工業革命和船堅炮利，戰爭奪取別人的土地，他國人民為芻狗，換來帝國主義國家的強盛。21世紀的帝國主義，在本質上，跟19世紀，沒什麼差異呢!

4.領土，領海的爭奪，軍備競賽，外交打壓，科技轉化成經濟侵略，和以文化為外衣的洗腦式壓迫，，，，。

把今日的新聞，比對19世紀列強從鴉片戰爭，英法聯軍，八國聯軍到日本侵華的種種藉口和口水泡沫，竟然是如此的相似。科技再先進，人性其實並沒有改變。肉弱強食，巧取豪奪，才是歷久彌新，矢志不改的人類劣根性。

這一輪的世紀大戰，拿出來宣戰的理由，包括中國市場不夠開放，中國賺太多。但引用的數據，已經一再被指出，是偏頗扭曲的假數據。中國並沒有如對方指控的，賺得盆滿缽滿。

5.iPHONE扣掉進口零組件和軟體等，中國其實不過拿到十幾二十塊美金的組裝費。中國這40年來累積的經濟和科技實力，無不是靠十幾億人民的犧牲和艱苦的忍耐，所換回來的一點點報酬。是多少披星戴月，多少千里離家，多少血汗，多少絕望，才積累的家底。

而說中國市場不開放 ?這樣的指責，跟19世紀列強對中國的指責，何其相似?全世界各個國家，為了國家生存和人民福祉，都必須在完全開放和政策的保護和補貼中，尋找平衡點。

這一條路，所有國家都走過。

6.各國的貿易攻防，彼此若有不忿，儘可以告到WTO去。韓國不願進口日本的核災食品，日本把韓國告到WTO去，WTO判決不可歸責於韓國，就是最好的案例。

但帝國主義的特徵，就是指控中國如何不符合我的意志，所以要不擇手段的，全方位的擊垮中國的一點生機。當對手厚顏的提出，要求中國立法，以符合他國利益。更要白紙黑字寫下，他國竟然可以派員來審視監督中國各企業，國企，機關， 是否按照對手國的要求改變，改變成對手喜歡的樣子。

中國如果真的簽下這樣的契約，就將回到19世紀的次殖民地地位。那不是喪失尊嚴而已，不是一時對利益的讓步而已。而是容許外國決定，中國未來要怎麼活，中國的利益永久給誰。

7.直接，毫不掩飾的，管理中國的內政和法律。而，將來任何其他國家，都可以要求比照辦理。人人都給一個冠冕堂皇的理由，假說中國如何不上道，於是人人都可以要求，代管中國的法律和內政。如此，國不成國，民無依託。這100多年中國的血淚之路，都白走了。

這是關鍵的十字路口。退此一步，即無死所。為萬世開太平，就在這關鍵的一刻。中國，挺下去。

黃智賢表示只要華為繼續做手機，她都會買華為手機。本報資料照
黃智賢表示只要華為繼續做手機，她都會買華為手機。本報資料照
分享

戰爭韓國黃智賢川普華為

相關新聞

華為任正非今受訪：不能因為我們領先美國就要挨打

2019-05-21 11:19

喘口氣！科技股重挫後美鬆綁華為限制 禁令延後90天

2019-05-21 08:23

Nike、愛迪達等運動鞋大廠致函川普 稱關稅是「災難」

2019-05-21 09:42

川普制裁華為風暴 美中科技大廠應對進退一次看

2019-05-21 11:49

任正非：美國政客低估了華為的力量

2019-05-21 11:39

中國駐歐盟大使：若把貿易戰打到家門口只能奉陪

2019-05-21 11:19

華郵：貿易戰延燒大陸市井小民 中國當局準備長期抗戰

2019-05-21 11:19

彭博：川普碾壓華為是戰略性失算 可能造成災難後果

2019-05-21 10:18

貿易戰下中國經濟預期 人民日報自評「穩穩的！」

2019-05-21 09:43

影／反美情緒高漲！中國傳唱貿易戰之歌：不怕蠻橫來挑戰

2019-05-21 09:37

任正非：美國「90天臨時執照」對我們沒多大意義

2019-05-21 09:22

Nike、Adidas等鞋類業者哀號 盼川普重新考慮關稅

2019-05-21 09:08

習近平槓川普 推演稀土戰

2019-05-20 23:53

川普：美對中課關稅奏效 企業撤離中國

2019-05-20 22:47

美中貿易戰是否危及南海台灣 專家說關鍵在美國

2019-05-20 21:20

川普：在我任內 絕不容許中國超越美國成全球一哥

2019-05-20 19:54

美中貿易戰讓歐洲企業受益？ 調查：反遭池魚之殃

2019-05-20 18:53

依賴中國留學生 美國高教業受貿易戰衝擊

2019-05-20 17:25

OECD警告貿易戰已遏殺復甦 可能再下修經濟成長

2019-05-20 16:58

摩爾預測：中國年底會低頭 川普將贏貿易戰

2019-05-20 16:19

貿易是美中關係「定海神針」 專家：台灣、南海恐掀波

2019-05-20 16:05

蘋果成陸報復目標？ 分析師：相信庫克能處理

2019-05-20 15:47

貿易戰首當其衝 「愛國農民」勒緊腰帶挺川普

2019-05-20 15:34

陸企設計紐約地鐵車廂 也被參議員批危害國安

2019-05-20 15:30

川普：絕不簽「五五均勢」貿易協定 ！須更有利美國

2019-05-20 14:13

沈富雄：即使無川普 中美貿易失衡終須一戰

2019-05-20 12:13

「砍斷腿又送拐杖」貿易戰逼瘋這群人！120億美元補貼變80億...白宮記者揭血淋淋真相

2019-05-20 11:47

人民日報：美國極限施壓註定無用

2019-05-20 11:23

谷歌暫停合作 陸媒稱 華為早備妥自主作業系統應變

2019-05-20 11:09

馬紹章：美中台戰略三角 2觀察重點

2019-05-20 10:34

美中貿易戰 暗藏四風險

2019-05-20 00:26

美擬核發90日許可證 開放華為採購零組件

2019-05-18 23:42

林毅夫：中美貿易戰影響中國經濟成長僅0.5％

2019-05-16 09:52
看更多

熱門文章

摩爾預測：中國年底會低頭 川普將贏貿易戰

2019-05-20 16:19

11歲「天才神童」大學旁聽爆紅！ 3年後曝光現況

2019-05-21 10:07

川普：美對中課關稅奏效 企業撤離中國

2019-05-20 22:47

科系決定學貸還款速度！英語系最久、這系最吃香...美大學用這招對抗新鮮人負債危機

2019-05-20 12:05

川普：在我任內 絕不容許中國超越美國成全球一哥

2019-05-20 19:54

川普：絕不簽「五五均勢」貿易協定 ！須更有利美國

2019-05-20 14:13

形同斷絕生路！美國多家科技業者陸續切斷對華為供貨

2019-05-20 12:03

喘口氣！科技股重挫後美鬆綁華為限制 禁令延後90天

2019-05-21 08:23

川普翻臉如翻書 伊朗若誤判恐全面開戰

2019-05-20 22:32

金屬探測器挖到寶 澳洲男子發現價值200萬金塊

2019-05-20 23:04

美股三大指數全面下跌 美封殺華為引發科技股重挫

2019-05-21 07:03

習近平槓川普 推演稀土戰

2019-05-20 23:53

依賴中國留學生 美國高教業受貿易戰衝擊

2019-05-20 17:25

貿易是美中關係「定海神針」 專家：台灣、南海恐掀波

2019-05-20 16:05

沈富雄：即使無川普 中美貿易失衡終須一戰

2019-05-20 12:13

火箭襲巴格達 川普嗆毀滅伊朗

2019-05-21 00:38

美商務部暫時鬆手 部分放寬華為禁令90天

2019-05-21 07:45

任正非：美國「90天臨時執照」對我們沒多大意義

2019-05-21 09:22

口水戰升級！札里夫：川普的種族滅絕嘲弄 滅不了伊朗

2019-05-20 19:58

蘋果成陸報復目標？ 分析師：相信庫克能處理

2019-05-20 15:47

美中貿易戰是否危及南海台灣 專家說關鍵在美國

2019-05-20 21:20

彭博：川普碾壓華為是戰略性失算 可能造成災難後果

2019-05-21 10:18

美中貿易戰讓歐洲企業受益？ 調查：反遭池魚之殃

2019-05-20 18:53

Nike、愛迪達等運動鞋大廠致函川普 稱關稅是「災難」

2019-05-21 09:42

南海不平靜！ 美軍：美驅逐艦駛近中國聲索主權的黃岩島

2019-05-20 13:30

畢業生12.5億學貸 富翁霸氣全包了

2019-05-20 14:00

貿易戰升溫 川普：不會與中國簽50-50協議

2019-05-20 14:01

影／反美情緒高漲！中國傳唱貿易戰之歌：不怕蠻橫來挑戰

2019-05-21 09:37

川普家族可疑交易 銀行高層壓下

2019-05-20 14:00

看新聞才知道 Sony與微軟結盟 自家PS團隊被蒙在鼓裡

2019-05-20 22:59

日經：德商英飛凌加入禁售行列 已暫停出貨給華為

2019-05-20 14:01

貿易戰首當其衝 「愛國農民」勒緊腰帶挺川普

2019-05-20 15:34

不只美英爆冷…澳洲大選民調也失靈 到底怎麼了？

2019-05-21 10:00

劍指中國 美國、歐盟、日本推動遏止國家補貼的協議

2019-05-20 18:35

美再對陸企「強烈關切」警告陸製無人機恐竊取敏感飛行資料

2019-05-21 10:27

Nike、Adidas等鞋類業者哀號 盼川普重新考慮關稅

2019-05-21 09:08

影／總理驚險連任 澳洲大選爆冷門賭盤大崩潰

2019-05-20 13:32

史上首次 菲律賓國寶鷹出借新加坡

2019-05-20 18:17

烏克蘭諧星總統就職 「下一個五年讓人民不再哭泣」

2019-05-20 22:43

美歐日出招「遏止國家補貼協議」 劍指中國

2019-05-21 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top