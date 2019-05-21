冒雨參拜金山二媽 李永萍盼媽祖庇佑贏初選

2019-05-21 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



國民黨新北第12區立委初選進入民調第3天，儘管昨日暴雨狂炸北台灣，參選人李永萍除了關心七星地區的災情外，也不忘與新北市長侯友宜一起參加「與媽祖同行──2019北海岸傳奇媽祖文化祭」活動，祈求國泰民安，也希望得到媽祖的庇祐與加持，贏得初選。

李永萍昨一早冒著大雨前往新北金山慈護宮，參與北海岸傳奇媽祖文化祭活動，並與侯友宜及金山慈護宮董事長游忠義一同上香、扶鑾轎，祈求國泰民安，也希望得到媽祖的庇祐與加持，贏得初選民調。

李永萍表示，雖然昨日下這麼大的雨，卻見證信徒的誠心，也希望這場大雨能洗滌近日台灣政治的紛擾，遇水則發，國泰民安，也希望媽祖能保佑讓她可以有身份、有機會為七星區的鄉親服務，並以拚新北經濟、拚文創觀光，來回報媽祖跟鄉親的厚愛。

李永萍說，「金包里二媽回娘家」是全台唯一的海岸媽祖祭典儀式，看到現場上千名信眾不畏風雨，虔誠的淋雨徒步迎接二媽回娘家，讓她十分感動。此外，她也十分關注「金山警分局搬遷不再遮庇慈護宮景觀」的文資議題，扶鸞時，游忠義向侯友宜表達希望金山警分局搬遷的訴求時，她也幫忙請命，希望從文資法的角度向侯友宜作出分析，對此，侯友誼也表示十分樂見此事的推動和發展。