【重磅快評】蔡英文有譜嗎？台灣博覽會又來了

2019-05-21 11:01 聯合報 主筆室



蔡總統昨天就職滿三週年，記者會發表談話，批對手、批諍友、對施政自鳴得意。唯一提出的願景，是下個任期舉辦一場台灣博覽會，訴求是讓全世界看見「MIT upgrade（台灣升級）」，都成為台灣的客戶。

蔡英文想辦博覽會，有此鴻鵠之志不是壞事，問題是總統「台灣博覽會」說出口，姑不論博覽會是否納入全球正式博覽會問題，總得瞭解這個名詞對台灣曾經有的特別歷史典故，多少血淚遺恨？隨後扁朝再興籌辦之念，又是怎麼摔得鼻青臉腫。

台灣第一次揚名立萬的世界級「台灣博覽會」，是一九三五年日本慶祝在台始政四十週年，這一大型慶典台灣總督府負責籌辦，舉辦目的毫不掩飾日本帝國主義海外殖民成績；首屆台博主場館設在現在的台北二二八和平公園，全台設分館輪展，展期長達五十天，規模相當可觀。

再次籌辦台灣博覽會是二○○五年陳水扁主政時，設定主題為「科技最前線、文明新視野」。主場館在台南縣，分館設在桃園縣、嘉義縣；籌辦背景除了阿扁自認政績足堪驕傲，還因當年日本愛知萬國博覽會開幕，受到世人矚目；緊跟在後二○一○上海世博也緊鑼密鼓籌備中，而原訂二○○八的台灣博覽會卻遲遲無法定案，於是主、分館三位百里侯及民代大聲呼喊「台灣不能再等」。

阿扁當年擬舉辦台博會時，推論應知道台灣這項博覽會不是如愛知同等級的正式萬國博覽會，是未被認可的非主流博覽會；但扁政府仍頗用力催生，包括邀請瑞典綠色城市專家團隊前來顧問，並要當時經建會、外貿協會等單位幕後協助。不過，台博會後因扁政府弊案接連爆而不了了之。

台灣的博覽會之路確實走來不易，期間二○一○台北國際花卉博覽會、二○一八台中世界花卉博覽會都算全球性的博覽會，雖不是萬國博覽會主辦單位國際展覽局認可入列的博覽會，但周邊國際級博覽會入列，吸睛、招商效果仍很可觀。

蔡英文想辦台博會得先釐清前提為何，「MIT upgrade」、讓世界都成為台灣的客戶…，這不是博覽會高道德、高人際關懷的主題，反倒像是招商會、商品推介會，這無須總統出面，商會、外貿會就可搞定。