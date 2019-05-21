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初選協調可能破局？賴清德：任何人要贏一定要乾淨贏

2019-05-21 10:54聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

行政院前院長賴清德在民進黨總統初選協調可能破局的壓力下，今天接受寶島聯播網廣播主持人簡余晏、汪潔民專訪時表示，協調沒有結果應該回到黨的辦法，也就是民調如果有共識用對比，沒共識用互比，並採用家戶民調，一切回到黨的制度來，但也有人提醒他，總統掌握中執會、中常會可能會改規則，他是覺得切切不可，表示「任何人要贏一定要乾淨贏」。

賴清德（中）在民進黨總統初選協調可能破局的壓力下，接受寶島聯播網廣播主持人簡余晏...
賴清德（中）在民進黨總統初選協調可能破局的壓力下，接受寶島聯播網廣播主持人簡余晏（左）、汪潔民（右）專訪表示，「任何人要贏一定要乾淨贏」。記者林俊良／攝影
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賴清德接受寶島聯播網廣播專訪表示，「任何人要贏一定要乾淨贏」。記者林俊良／攝影
賴清德接受寶島聯播網廣播專訪表示，「任何人要贏一定要乾淨贏」。記者林俊良／攝影
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賴清德（右）上午接受寶島聯播網廣播專訪，在民進黨總統初選協調可能破局的壓力下，表...
賴清德（右）上午接受寶島聯播網廣播專訪，在民進黨總統初選協調可能破局的壓力下，表示「任何人要贏一定要乾淨贏」。記者林俊良／攝影
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民調行政院民進黨

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