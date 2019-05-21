羅智強再嗆高涌誠下台 將出動「護司法」民主公車

2019-05-21 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



國民黨台北市議員羅智強。圖／取自羅智強臉書 分享 facebook 國民黨台北市議員羅智強表示不滿監察委員高涌誠為了讓民進黨立委段宜康解套，免吞曲棍球，彈劾承辦檢察官，今在臉書再嗆高涌誠，和這位司法屠夫豁上了，並決定先出一台嗆「護司法，高涌誠下台」的民主公車，當做鳴槍示警。

羅智強也說，現正在規劃開啟「網路集氣」模式，號召捍衛司法獨立的夥伴，一起為司法加油打氣，給高涌誠重重一撃！《新聞94強》每增加1000位訂戶，他就加出一台「高涌誠下台」的民主公車！我們一起努力，讓民主公車從南到北跑透透，讓高涌誠「臭名響全台」。

羅智強指出，事實上，這不是高涌誠第一次用黑手，對司法上下其手。他不只為了護航段宜康，去打撃基層檢察官；去年底他為了護航被判決賄選有罪的民進黨立委陳朝龍，對司法判決指指點點。

羅智強表示，這種權力髒手，不讓他受到教訓，他會食髓知味、變本加厲，那麼台灣的司法，將沒有明天。包括檢察總長、法務部、2000多位司法官、全國各律師公會，都出來撻伐你，「你還要賴在位置上，你還不下台謝罪嗎？」

羅智強指出，同時，他要問問提名高涌誠的蔡英文總統，蔡總統是法律人，能接受這種干涉司法的行為，對自己提名的監察委員，如此荒唐乖謬，蔡總統不是號稱守護民主的辣台妹」，怎麼現在變成啞巴了？這代表蔡總統是高涌誠的「沉默共犯」，默許他干涉司法？或者，高涌誠根本就是蔡英文的權力打手，負責製造司法的寒蟬效應，以利民進黨操縱司法。羅智強說，此時此刻，沒有人是局外人。都必須挺身而出，要高涌誠請罪下台。