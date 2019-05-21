支持國民黨初選辯論 朱立倫邀館長主辦

2019-05-21 06:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫昨天與館長直播，他表示，無論國民黨或民進黨都是愛台灣，不能因為國民黨主張和平就被歸類為傾中賣台；對於大陸軍機繞台等挑釁行為，他表示的確讓人「賭爛」，這種舉動只會幫民進黨助選。他也提到，台灣一定會堅持自由民主體制，兩岸關係或許可用「我們不一樣」這首歌來解釋，彼此可以友好、理解，但雙方確實不太一樣。

朱立倫昨晚上館長的直播節目，雙方針對近來許多議題熱烈討論。朱立倫首先提到兩岸關係，他表示，台灣一遇到選舉，就習慣貼人標籤，不能因為主張和平交流，就要被歸類為傾中賣台；他絕對堅持中華民國的主權與台灣民主自由的制度，搞台獨會讓國際對我們有疑慮。無論台獨或賣台，都是在害台灣。

對於藍營政治人物赴大陸交流，朱立倫說，兩岸交流是正常的，民進黨也有非常多人赴陸，重點是立場不要前後不一致或變來變去，他無論是4年前與習近平見面，或是去年前往南京與上海訪問，都在對岸人士面前講出中華民國，從沒有在立場上退縮。他也強調，他是堅決反對一國兩制。

朱立倫說，中國大陸軍機繞台事件，從台灣民眾角度來看，真的讓大家「賭爛」，讓大家心情很差，但台灣內部更要冷靜思考，避免衝突。國民黨與民進黨都愛台灣，只是方法不同；國民黨不可能讓台灣失去尊嚴，也不可能放棄中華民國，每天嗆聲對抗，只會讓兩岸關係動盪不穩，受害的還是我們跟下一代。

朱提到兩岸領導人應該在金門會面，雙方並不會簽署和平協議，而是一同發表「和平宣言」，朱立倫更向習近平喊話，「你來我們金門進行會談，不用跑去新加坡，我保證你的安全，絕對不會被傷害」。

被問到國防議題，朱立倫表示，當然要重視國防，因為沒國防怎會有資格講話，但他認為未必是「潛艦國造」，如果買得到就用買的，但千萬不要亂買。台灣必須跟美國購買最新的武器，而不是買一些超過20年的老舊型號。

至於國民黨的初選情況，朱立倫說，從政黨的角度，一定都想要找最有贏面的人，這也要怪他自己，因為如果他能成為最強候選人，外界就不會要拱韓國瑜出來選。他的優點是歷練最完整，無論是中央地方、立法院與行政體系都歷練過，也擔任過國民黨黨主席，台灣此刻應該沒有人有像他一樣的歷練了。日前鴻海董事長郭台銘提到，若朱立倫當選願意當他的閣揆，某種程度就是對他的肯定。

朱立倫表示，國民黨應該團結一致，讓整體的的支持度一起向上提升。他希望初選過程中能透過不只一場的辯論，讓各參選人把政策說清楚，相信很多媒體應該都會想辦；朱立倫笑說，「館長你來辦也很好」，館長擔心其他人不願意來，朱立倫說：我一定會來參加。

一個小時的直播節目中，館長也針對過去新北市的施政情況、民進黨極力反對的自經區等議題詢問朱立倫。針對自經區議題，朱立倫強調，許多民進黨的指控都是假消息，民進黨所擔心的事情，目前已在執行自貿港區都有開放，若現在不會發生，自經區當然也不會發生。且目前自貿港區的項目與土地確實已不夠，因此才需要趕快成立自經區，讓台商回來投資，可為台灣年輕人創造就業機會，生產的MIT商品也可讓台灣賺世界的錢，並不是給大陸賺走。