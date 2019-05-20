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不說挺朱立倫 館長：才可以常上我節目

2019-05-20 22:26聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北前市長朱立倫在新北市議員蔡淑君陪同下，今晚與「館長」陳之漢進行直播，會後被媒體問到是否會挺朱立倫，館長說，他的觀眾群也叫他不准挺誰，這樣以後朱立倫才可以常常上他節目。

館長說，對朱大哥（朱立倫）印象本來就不錯，因為嫂子有拿餅乾給他吃，所以今天聊得還蠻愉快，至於觀眾買不買單，這是觀眾的事情，問的問題有些有解答到，但還是一句話「觀眾是最大的，給觀眾做決定」。

館長在直播中提到現任新北市長侯友宜是他大哥，但媒體問是否因此力挺朱立倫？館長說，現在不敢，因為韓國瑜事件，他現在不能發表他挺誰，我現在已經答應我的觀眾群。

朱立倫說，館長本來就是新北市民，而且幫忙他做很多公益，從去年到今年都捐好多經費，給警察局、消防局，最近又捐給社會局，也跟館長通過電話、也感謝館長，別看館長這麼大隻、粗粗壯壯的，是超有愛心、超溫暖。

朱立倫指出，直播把一些問題跟大家溝通，不管買不買單，台灣是一個民主社會，不同聲音大家可以展現出來，他堅持他的立場，他也不為因為館長而改變，也不會因為觀眾而改變，如果大家買單、接受的話，就請支持他。

朱立倫笑說，跟館長直播比較不需要做功課，因為館長就是有點隨性聊聊，只要館長問什麼，他就答什麼，就是館長狠狠的問，他實實在在的答，還好「沒有問我太太平常對我怎麼樣」。

朱立倫也說，他今天來請館長教他怎樣提高網路聲量，館長告訴他「直話直說」。

新北前市長朱立倫（中）在新北市議員蔡淑君（左）陪同下，今晚與「館長」陳之漢（右）...
新北前市長朱立倫（中）在新北市議員蔡淑君（左）陪同下，今晚與「館長」陳之漢（右）進行直播。圖／市議員蔡淑君提供
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館長朱立倫

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