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WHA開幕 全球僑界前往聲援台灣參與

2019-05-20 22:06聯合報 記者鄭媁╱即時報導

第72屆世界衛生大會（WHA）20日揭幕，世界衛生組織19日上午在瑞士日內瓦聯合國歐洲總部前廣場，舉辦Walk the Talk健走活動為WHA開幕暖身，吸引各國參與，共同聲援台灣參與WHA。僑務委員會處長郭大文則代表委員長吳新興前往表示感謝，並為僑界加油打氣。

僑委會指出，北美洲台灣人醫師協會、歐洲台灣醫事聯盟、北美洲台灣人婦女協會、世衛青年團等僑團前往參與，與台灣聯合國協進會宣達團、中華民國醫師全國聯合會代表團共同聲援台灣參與WHA，參與僑胞手持「用心看臺灣」(Taiwan can help)布條支持台灣參與WHA，向國際展現臺灣對實現全民健康的貢獻，許多外國友人亦表達對台灣的支持。

當日中午，歐洲台灣協會舉辦的「台灣嘉年華」，結合台灣小吃及文化介紹，讓國際友人更認識台灣。僑委會為擴大台灣參與訴求，於19日舉辦晚宴，由郭大文主持，出席來賓包括衛福部長陳時中、國策顧問何黎星、立委邱泰源、駐瑞士代表黃偉峰、台灣聯合國協進會宣達團團長蔡明憲等來自台灣、北美及歐洲等地僑胞及國人，共約180人參加。

郭大文致詞時除了感謝僑胞，他強調，「台灣可以幫忙(Taiwan can help)」的國際貢獻意願，期盼世界衛生組織敞開大門，讓台灣參與世衛大會，協助相關技術性的會議，讓世界看到台灣。

台灣健走團隊手持「用心看台灣」布條，全力宣達「台灣可以幫忙(Taiwan can...
台灣健走團隊手持「用心看台灣」布條，全力宣達「台灣可以幫忙(Taiwan can help)」的理念及堅持。僑委會提供
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