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世衛大會日內瓦開幕 全球僑界前往聲援臺灣參與

2019-05-20 22:07聯合新聞網 台北訊

第72屆世界衛生大會20日揭幕，世界衛生組織19日上午在瑞士日內瓦聯合國歐洲總部前廣場舉辦Walk the Talk健走活動為WHA開幕暖身，吸引各國參與，北美洲臺灣人醫師協會、歐洲臺灣醫事聯盟、北美洲臺灣人婦女協會、世衛青年團等僑團前往參與，與臺灣聯合國協進會宣達團、中華民國醫師全國聯合會代表團共同聲援臺灣參與WHA，僑務委員會處長郭大文特別代表委員長吳新興前往表示感謝，並為僑界加油打氣，參與僑胞手持「用心看臺灣」(Taiwan can help)布條支持臺灣參與WHA，向國際展現臺灣對實現全民健康的貢獻，許多外國友人亦表達對臺灣的支持。當日中午，歐洲臺灣協會舉辦的「臺灣嘉年華」，結合臺灣小吃及文化介紹，讓國際友人更認識臺灣。

僑委會為擴大臺灣參與訴求，於19日舉辦晚宴，由郭大文主持，出席來賓包括衛福部部長陳時中、國策顧問何黎星、立法委員邱泰源、駐瑞士代表黃偉峰、臺灣聯合國協進會宣達團團長蔡明憲等來自臺灣、北美及歐洲等地僑胞及國人共約180人參加。郭大文代表委員長吳新興致詞感謝僑胞，他強調，「臺灣可以幫忙(Taiwan can help)」的國際貢獻意願，期盼世界衛生組織敞開大門，讓臺灣參與世衛大會，協助相關技術性的會議，讓世界看到臺灣。

臺灣健走團隊手持「用心看臺灣」布條，全力宣達「臺灣可以幫忙(Taiwan can...
臺灣健走團隊手持「用心看臺灣」布條，全力宣達「臺灣可以幫忙(Taiwan can help)」的理念及堅持。圖／僑委會提供
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瑞士日內瓦三腳椅廣場舉辦Walk the Talk健走活動，現場僑胞踴躍出席，用...
瑞士日內瓦三腳椅廣場舉辦Walk the Talk健走活動，現場僑胞踴躍出席，用行動共同支持臺灣參與WHA。圖／僑委會提供
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聯合國WHA瑞士吳新興僑委會

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