韓若當總統誰接棒高雄？ 王金平：離開職位的人須輔選

2019-05-20 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



蔡政府執政滿三周年。國民黨立委王金平今下午接受直播專訪時評論，蔡政府施政的三年以來，除了造成國內更對立、更不和諧；兩岸也更不和平，導致人心也惶惶。在內政方面也花了大錢，但還看不到績效；此外，口號也多了一點，沒有看到真正的政績。因此，他認為值得大家一起來檢視。

根據本報民調指出，台北市長柯文哲若不參選，鴻海集團董事長郭台銘支持度，已經追上高雄市長韓國瑜。王金平表示，民調還是做參考，他自己努力就好，自己的民調一直都是往上爬的，未來他有自信，最後還是會贏得國民黨提名。

針對國民黨上周公布初選辦法，新北市前市長朱立倫也說王很委屈。王金平今接受TVBS「新聞大白話」專訪時表示，「我沒有委屈，那是他自己的想法，我是為國民黨可惜，」他說，黨中央這樣做，就像沒有報名就能參加考試嗎？不去登記就能成為候選人，這不是選舉的創舉嗎？弄來弄去，因人設事，這不是只有我感慨。

王金平表示，就像是出境管制期被修改延長，副總統吳敦義也跳腳啊！這就是因人設事，他強調，自己從政四十幾年來都是相忍為國、相忍為黨，他希望最後不要變成「鄉愿為黨」，就怕到時候「不信任國民黨」未來會是最大黨。

王金平也說，他沒說過不接受全民調，而是批評初選辦法不公平不公正、因人設事。所以他表達一路參選的決心。「對我來說，已經努力爭取黨員支持，工作好幾個月，突然間又變了。」他重申，全民調沒關係，但是對原來經營黨員這塊也不公平。黨員喪失表達意見與參與權利，這樣當然對黨來講，也會受到黨員的不信任或是抱怨。

主持人詢問，黨內有人擔心韓國瑜若選上2020，市長由誰來接棒？王金平說，大家都有責任輔選，其中要負起最大輔選責任的就是剛離開市長職位的人，所以這也是高雄市民對韓參選，不認同者比認同還多的原因。

王金平也說，若最後由韓國瑜代表國民黨參選，黨中央需要規畫好輔選工作，大家都有責任一起輔選，但剛離開市長職位者，要負最大的輔選責任，畢竟他執政知道資源在哪，還有補選前要由誰代理市長，這些問題很複雜，也會出現很多不一樣的結果，值得大家用心思考。