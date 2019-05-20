世衛行動團國際記者會 陳時中發言稿看這裡

2019-05-20 21:44 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



世界衛生大會（WHA）今登場，台灣今年第3度未獲邀請，世衛行動團於台北時間下午七時在瑞士日內瓦召開國際記者會，由衛福部長陳時中帶頭說明台灣加入世界衛生組織（WHO）及參與WHA的決心，強調全民健康覆蓋原則不應遺漏台灣。陳時中在記者會上的中文版發言稿如下。

各位貴賓、先生及女士，大家午安。

竭誠歡迎各位前來。謹代表衛生福利部及台灣二千三百萬人民前來日內瓦，呼籲國際社會支持台灣參與世界衛生大會，並敦促世界衛生組織依循今年大會的主題「全民健康覆蓋-不遺漏任何人」，展現應有作為，在全民健康覆蓋原則下，不應遺漏臺灣。

今年為台灣實施全民健保第24周年。全民健保提供全民全面且高品質的醫療服務，包含疾病的預防、治療、復健與緩和療護，被譽為世界上最佳的健康保險體系之一。除了全民納保率已達99.9%，滿意度亦高達86.5%外，台灣健保極具成本效益，不僅醫療支出相較於經濟合作暨發展組織(OECD)的標準為低，僅占國內生產毛額的6.3%，健保行政費用更不到醫療支出1%。台灣健保在2017年《經濟學人》雜誌全球醫療保健可近性指數中排名第14名，並於2018年《彭博財經》醫療效率指數列入評比的56個主要經濟體中，名列第9位。

顯然，台灣已成為印太區域提供可負擔性全民健康覆蓋的先驅，我們十分樂意與國際社會分享相關經驗。然而，在中國的施壓下，台灣目前仍被世界衛生組織排除於全球衛生合作網絡之外。邀請台灣參與世界衛生大會，不僅落實世界衛生組織全民均健的承諾，亦使台灣可為協助國際社會實現全民健康覆蓋及達成聯合國永續發展目標而做出更多貢獻。

我們身處於「疾病無國界」的時代，達成全民均健的目標日益困難，傳染病的跨境傳播將嚴重影響人類健康和經濟發展。最近非洲豬瘟大流行即為另一明例，已造成多國經濟重大損失，病毒未來若突變也恐影響人類。

面對這些挑戰，台灣持續努力監測並遏制傳染病爆發。上個月，台灣成功研發亞洲第一個非洲豬瘟快速診斷試劑，能在10分鐘內檢測豬隻是否感染病毒，獲得國際高度認可。2013年，台灣亦確診人類首例H6N1禽流感病例，並隨即與全球分享病毒基因資訊。儘管某些國家試圖隱匿疫情，但臺灣絕不會選擇隱匿疫情以至於危害全球人類健康之政策。

臺台是連接東北亞和東南亞的重要交通樞紐，若無法充分參與全球衛生事務，區域內任何的疾病爆發皆可能對全球產生極大影響。台灣參與世界衛生大會及世界衛生組織屬於健康議題，不是政治議題。因此，中國強烈干預台灣參與世界衛生大會，不僅不公不義，且危及全球衛生合作。

今年，世界衛生組織特別強調全球衛生的十大威脅。多數國家皆面臨傳染病爆發、抗藥性病原、非傳染性疾病、環境汙染、氣候變遷及人道危機等問題。然而，各國不可能單獨克服上述困難，台灣亦需要世界衛生組織協助以應對這些挑戰。

世界衛生組織也同樣需要像臺灣此等強有力的合作夥伴以型塑健全的全球衛生體系。參與世界衛生組織不僅能讓台灣的醫衛專家有機會和世界各國交流，獲取疾病防治的第一手資訊，更得以為全球衛生做出實質貢獻。

我們誠摯地感謝友邦和理念相同的國家，對於台灣有意義參與世界衛生組織的支持。為響應今年的世界衛生日及世界衛生大會「說到做到 (Walk the Talk)」的活動，我們號召二千三百萬海內外的台灣公民，匯集二千四百萬健走步數，相當於臺北至日內瓦的步行距離。截至目前，累積的步數已足夠我們多次往返，顯示出我們的人民強烈希望參與且貢獻全球衛生體系。

健康是一項基本人權，臺灣人民的心聲應該被聽見。我們深信，所有人皆應經由參與世界衛生組織及其相關技術性會議而受益。而當全球衛生合作納入臺灣，整個世界終將更健康、更公平，也更安全！