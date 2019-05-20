影／朱立倫與館長直播 館長不再表態挺誰

2019-05-20 21:35 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



角逐國民黨總統初選的新北市前市長朱立倫晚上接受「館長」陳之漢專訪直播，直播結束後，陳之漢還送朱立倫離開。