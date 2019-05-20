無法參加WHA 陳時中：已遞信給WHO強烈抗議

2019-05-20 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



台灣今年第三度無法參加世界衛生大會（WHA），衛福部長陳時中接受國內媒體視訊採訪表示，他前天已委託台灣日內瓦辦事處，將正式抗議函交給世界衛生組織（WHO）的法律顧問，請對方轉交給幹事長譚德塞。而這次抗議信用語為「Strong Protest（強烈抗議）」，較去年的「抗議」語氣上更強烈。

「我們無時無刻都在抗議。」陳時中表示，今年態度比往年強硬，而他在抗議函內提及，台灣不能不參加WHO，且參加WHO不能由中國代為決定，把台灣當作中國的一省是錯誤的，而台灣願意做有意義的醫衛貢獻及參與。

陳時中說，他和民團在今天召開的國際記者會上已把台灣聲音表達清楚，加上今年台灣於日內瓦的能見度大大提升，使國際媒體也聽到台灣的聲音，在記者會上的問題也相對辛辣。

而國外媒體關注，兩岸之間是否會對健康議題放開心胸來談？陳時中強調，只要對岸沒有政治打壓，他隨時樂意和對岸談怎麼幫助並提升兩岸人民健康，因為健康是人權。但對岸不應該用政治目標來談健康，而台灣主權也無法讓步。

對於美日今年公開支持台灣參與WHA，雙邊會談是否也已安排好？陳時中說，美日兩國的雙邊會談時程皆已確定為明天下午。