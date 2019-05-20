兩國論還算國民黨？ 林濁水：陌生對手不能再用老招

2019-05-20 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



民進黨前立委林濁水。本報資料照片 分享 facebook

民進黨前立委林濁水說，看來國民黨候選人不會是韓國瑜了。否則若韓出線，國民黨內頭腦清醒的嚇倒的恐怕族繁不及備載。

近日不斷對韓作出評價的林濁水，今在臉書上談選舉卻對郭台銘做了觀察，他似替民進黨十分憂心，他說，只是前門送走了韓，後門來的呢？反自經區，反「主權互不承認」的「一個中國就是中華民國」，支持的是中華民國和中華人民共和國互相承認的「兩國論」。林濁水問，這還算國民黨嗎？

他認為，這樣形同經濟戰略、主權立場都大革命後，民進黨前就出現了一個過去完全陌生的對手。無論如何恐怕不能再用老招式應付了。大家想一想新招來面對新局吧。