親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選新民調
蔡執政三年檢討
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
同婚專法三讀過
政治
軍事
綜合
翻轉生命的毛孩

票投國民黨 同婚改回來？學者：有違憲之虞

東區倒店潮掃向內湖？名包子店驚傳半年收攤！

兩國論還算國民黨？ 林濁水：陌生對手不能再用老招

2019-05-20 20:31聯合報 記者黃國樑╱即時報導

民進黨前立委林濁水。本報資料照片
民進黨前立委林濁水。本報資料照片
分享

民進黨前立委林濁水說，看來國民黨候選人不會是韓國瑜了。否則若韓出線，國民黨內頭腦清醒的嚇倒的恐怕族繁不及備載。

近日不斷對韓作出評價的林濁水，今在臉書上談選舉卻對郭台銘做了觀察，他似替民進黨十分憂心，他說，只是前門送走了韓，後門來的呢？反自經區，反「主權互不承認」的「一個中國就是中華民國」，支持的是中華民國和中華人民共和國互相承認的「兩國論」。林濁水問，這還算國民黨嗎？

他認為，這樣形同經濟戰略、主權立場都大革命後，民進黨前就出現了一個過去完全陌生的對手。無論如何恐怕不能再用老招式應付了。大家想一想新招來面對新局吧。

民進黨林濁水國民黨

相關新聞

雲林沒有Uber？ 郭台銘嚇一跳允諾協助牽線

2019-05-20 18:05

前進日內瓦世衛 蔡英文影片發聲：排除我們是很不當的

2019-05-20 20:28

出境管制期被延長 馬英九已提出申復

2019-05-20 19:07

原來如此！郭董行程滿滿 他喝的飲品我們都買得起

2019-05-20 18:54

雲林張家挺郭台銘？張麗善：我和4人交情都很好

2019-05-20 18:51

政風一條鞭？ 簡舒培：大巨蛋調查報告先送市長室放兩天

2019-05-20 18:31

郭台銘持續參訪雲林 勉青年學子開創未來

2019-05-20 18:02

影／蔡英文執政3周年 國民黨統整閣員幹話大全

2019-05-20 17:45

質詢卻罵議員「垃圾」 王世堅痛罵柯P：俗辣就是俗辣

2019-05-20 17:05

政府停建核四 郭台銘：新的停用繼續用舊的合邏輯嗎

2019-05-20 16:39

開直播酸「怕政治人物說話不算話」 館長只愛林口阿姨

2019-05-20 16:30

希望下一任辦台灣博覽會 蔡英文：我們只有一個國家

2019-05-20 16:00

影／WHA今登場 陳時中場外衝12場雙邊會議

2019-05-20 15:39

禁派遣勞工「轉掛」初審通過 勞長高喊520

2019-05-20 15:21

六都首長變胖是職災 黃偉哲PO影片與餓的距離是零

2019-05-20 15:20

影／勞基法增訂 強化保障派遣勞工相關重要權益

2019-05-20 15:05

行政院施政影片「用貓騙讚」 網暴動：太卑鄙了，已按！

2019-05-20 15:02

14友邦向WHO提案挺台 外交部感謝友邦無懼壓力

2019-05-20 14:34

高市將裁陳菊手上成立的毒防局？ 韓國瑜：一切在評估中

2019-05-20 14:34

蔡英文就職3周年 郭台銘：就是她「做衰」台灣

2019-05-20 13:48

總統府延長馬、吳境管 盧秀燕：太針對性了

2019-05-20 13:17

科技時代農民怎升級？綠委指農委會報告文不對題

2019-05-20 13:17

馬吳境管延長兩年 朱立倫批：羞辱式做法非常沒道理

2019-05-20 12:45

綠僑委爽花民脂民膏拒唱國歌秀自拍 藍委批蔡包庇

2019-05-20 11:44

關扁對蔡英文2020連任有幫助？扁：那就抓回去吧

2019-05-20 11:28

扁簽書趴趴走23日到嘉義 中監：收到申請審議中

2019-05-20 09:43

台灣大選加溫 美學者任雪麗憂缺中間路線選將

2019-05-20 08:28

出境管制延長 馬吳轟蔡「羞辱」要提申復

2019-05-20 01:05

「拿往生者當議題」郭嗆蔡：為選舉 總統失格

2019-05-20 00:53

選不選？柯文哲：該做的還是把它準備好

2019-05-20 00:49

新北、高雄主張 擴大統籌稅款規模

2019-05-20 00:31

立委提案修財劃法 地方政府今搶錢大戰

2019-05-20 00:27

新聞眼／府院契合 蘇揆有感施政

2019-05-19 23:25

選高雄市長？ 陳其邁：不會吃碗內看碗外

2019-05-19 23:08

民進黨新聞部主任丁允恭 明加入總統府幕僚團隊

2019-05-19 20:31

柯文哲訪高雄談與政界格格不入 強調為粉絲堅持至今

2019-05-19 20:12

蔡英文問郭台銘年輕員工為何想不開 郭回嗆：總統失格

2019-05-19 20:06

劉柏君：我努力不是為讓國際誤認台灣是中國一省

2019-05-19 18:34

索羅門議員施壓要與陸建交？外交部：仍難有共識

2019-05-19 18:27
看更多

熱門文章

聯合報民調／韓國瑜聲勢下滑 柯文哲竄起

2019-05-20 01:00

繼四大老公開信後 綠五位青壯代籲蔡英文放棄連任總統

2019-05-20 15:10

韓國瑜民調下滑 孫大千怪自己人唱衰

2019-05-20 08:12

連長不累 陸軍首位女性特戰連長曝光

2019-05-19 22:17

曲棍球案再起風波 反彈劾5監委聲明：實在受夠了

2019-05-20 12:17

小英喊自製潛艦…卻不知真正弱點在魚雷 迷航脫靶糗事多

2019-05-20 08:00

柯P民調「超車」 韓國瑜：國民黨拉肚子、柯越強壯

2019-05-20 10:55

有無算命選得上總統？ 韓國瑜這樣回答

2019-05-19 21:34

當到第3任立委就放縱？ 韓國瑜坦言一天到晚鬼混

2019-05-19 20:51

郭台銘：我參選總統是為韓國瑜解套

2019-05-20 14:25

民調「超郭趕韓」 柯文哲老神在在：你還真的相信喔

2019-05-20 10:42

韓國瑜民調下滑 藍營：拿出政績 否則還會流失

2019-05-20 11:56

【即時短評】愛也在分藍綠 國民黨的豬隊友們

2019-05-20 07:31

蔡英文自豪迎來「投資大爆發」 柯P：老百姓不埋單

2019-05-20 11:46

聯合報民調／藍黨內互比 郭23％緊追韓26％

2019-05-20 00:00

郭台銘說參選是為韓國瑜解套 韓建議郭董傾聽基層心聲

2019-05-20 16:33

選總統對上蔡賴有勝算？ 郭台銘：我等不及了

2019-05-20 11:12

蔡英文拚連任 再端三牛肉

2019-05-19 23:29

原來如此！郭董行程滿滿 他喝的飲品我們都買得起

2019-05-20 18:54

郭台銘3大不合理嗆蔡英文總統：是誰在把台灣做衰？

2019-05-20 12:45

直搗小英故鄉！共飲連杯 賴清德：潘孟安本來就支持我

2019-05-20 14:44

「你把所有人都整了一遍」 郭台銘：蔡不好吃換郭重煮

2019-05-20 18:17

蔡英文曬十大關鍵政績 連任要舉辦「台灣博覽會」

2019-05-20 10:25

【重磅快評】韓民調降帶給藍營的危機與轉機

2019-05-20 14:21

張善政力拱 韓國瑜再喊「yes,I do」

2019-05-20 01:00

聯合報民調／蔡總統聲望回升 不滿意比率仍達5成

2019-05-20 00:13

投資雲林要公部門勇敢做事 郭台銘：有過我來擔

2019-05-20 11:33

林濁水：韓國瑜民調被追過 「Yes, I do」等於再見宣告

2019-05-20 09:22

蔡英文就職3周年 郭台銘：就是她「做衰」台灣

2019-05-20 13:48

陸戰隊士兵上網抱怨一周沒休假 前輩轟他不如退伍

2019-05-20 13:41

關扁對蔡英文2020連任有幫助？扁：那就抓回去吧

2019-05-20 11:28

聯合報民調綠營恐被棄保 黃偉哲：眼下最重要是蔡賴合

2019-05-20 15:41

民調柯文哲竄升 謝龍介：大選前這事沒做好藍就難選了

2019-05-20 13:21

勞工訴苦蔡英文心痛 渡也：現在才聽到？真是恐龍

2019-05-20 09:58

觀察站／弱勢總統連任路險阻重重 史上最尷尬？

2019-05-20 00:21

4月決定參選比韓早 郭台銘：不知背後開誰的槍

2019-05-20 16:28

「拿往生者當議題」郭嗆蔡：為選舉 總統失格

2019-05-20 00:53

空軍男神髮型不符標準挨批 本尊出面喊冤

2019-05-20 12:02

出境管制延長 馬吳轟蔡「羞辱」要提申復

2019-05-20 01:05

韓國瑜說民調輸柯文哲的原因 林濁水：這是神解釋

2019-05-20 13:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top