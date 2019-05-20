前進日內瓦世衛 蔡英文影片發聲：排除我們是很不當的

2019-05-20 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



台灣總統蔡英文。聯合報記者許正宏／攝影 分享 facebook

我國連續三年無法參加世界衛生大會（WHA），不過衛福部長陳時中仍率隊組成「世衛行動團」前往日內瓦並舉行國際記者會，也播放蔡英文總統為台灣發聲的影片，爭取國際支持。蔡總統在影片表示，全球性的挑戰需要全球通力合作，要建立一個真正的世界衛生體系，必須將台灣包含在內。

蔡英文表示，她是台灣總統蔡英文，感謝大家來到這裡。這個星期，來自世界各地的代表團將在日內瓦討論如何強化全球衛生安全。但全球性的挑戰需要全球通力合作，要建立一個真正的世界衛生體系，必須將台灣包含在內。

蔡總統說，「我們有能力、有資源，也已經在國內外各地盡我們的一份力量，讓世界成為更健康的地方。台灣二千三百萬人民享有全世界最優質的全民健保制度之一，許多醫療專業人員離鄉背井到海外服務，與世界各國分享專業。」

蔡強調，台灣非常願意貢獻更多心力來因應全球健康挑戰。遺憾的是，台灣今年也未獲邀參加世界衛生大會，「排除我們是很不當的，世界衛生體系不該被單一國家的政治意圖所牽制。儘管如此，我們仍會為全球衛生安全貢獻心力，感謝今年眾多國際友人與醫療組織、以及海外僑團給我們的支持。」

蔡英文指出，「普世健康」是個強有力的概念，「但唯有我們一起努力，才能付諸實現，如果你也支持這個理念，請盡你所能的為台灣發聲，因為Taiwan Can Help! 謝謝。」