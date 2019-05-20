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「你把所有人都整了一遍」 郭台銘：蔡不好吃換郭重煮

讓人不敢相信！ 台灣首富竟然喝這種平價礦泉水

2019-05-20 18:54聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

擁有數千億身家的台灣首富郭台銘，兩天來疲於奔命訪行雲林，整天行程排滿滿，若非好體力，恐難支應馬不停蹄的拜會活動，許多人稱讚郭董好體力，也猜想他必有養生保健的秘方，沒想到記者今天無意間，拍到郭董的座車位置上，放了一堆平價的礦泉水和運動飲料，令人難以置信，郭董兩天來全靠這些飲料和水品來保持體力。

鴻海集團董座郭台銘，旗下擁有兩百多家公司，數十萬員工，是富比士名列前茅的台灣鉅富，一般人認為他日理萬機，必有不凡的養生之道或保健秘方，尤其決定參選總統以來，金門花東，一天到晚飛東奔西，像蜜蜂一般忙不停。郭董一連兩天停留雲林，尤其第一天一大清早起身恭迎媽祖聖駕，他自己透露，睡不到三個小時。

不用說郭董已略有年紀，就連隨隊採訪的年輕記者，跟著一站接一站的跑都感到很吃力，有人吃不消還以接力方式採訪。

據了解，郭董即便晚間結束行程也仍有不少好友到訪，讓他難得休息。只是睡不好也得吃好喝好，否則如何能應付如此忙碌的行程。

結果答案讓人出乎意料，今天記者近距離跟隨郭董採訪時，無意間在他的座車位置上，發現座椅的置物袋，放了多瓶平價的礦泉水（一瓶約只10元，有的加油站加油就送這種礦泉水），以及一瓶超商都買得到約只20元的運動飲料。

記者原先也不相信郭董飲用的水和飲料，如此庶民化，直到郭董坐上車，就坐在這堆瓶罐位置上，才認知郭董吃穿應很節儉，也印證了今天他對科大學生所說「在我身上不會看到富跟貴的味道」。

郭台銘的座車位置上放著幾瓶廉價的礦泉水，讓人不敢相信這是郭董喝的水品。記者蔡維斌...
郭台銘的座車位置上放著幾瓶廉價的礦泉水，讓人不敢相信這是郭董喝的水品。記者蔡維斌／攝影
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除了便宜的礦泉水，郭董舉手再見時，很難想像身旁一堆秘書的郭董，竟也在手心寫滿記事...
除了便宜的礦泉水，郭董舉手再見時，很難想像身旁一堆秘書的郭董，竟也在手心寫滿記事。記者蔡維斌／攝影
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直到郭董坐上車，就坐在放有礦泉水的位置上，才知這是郭董喝的水。記者蔡維斌／攝影
直到郭董坐上車，就坐在放有礦泉水的位置上，才知這是郭董喝的水。記者蔡維斌／攝影
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直到郭董坐上車，就坐在放有礦泉水的位置上，才知這是郭董喝的水。記者蔡維斌／攝影
直到郭董坐上車，就坐在放有礦泉水的位置上，才知這是郭董喝的水。記者蔡維斌／攝影
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郭董郭台銘

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