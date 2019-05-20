讓人不敢相信！ 台灣首富竟然喝這種平價礦泉水

2019-05-20 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



擁有數千億身家的台灣首富郭台銘，兩天來疲於奔命訪行雲林，整天行程排滿滿，若非好體力，恐難支應馬不停蹄的拜會活動，許多人稱讚郭董好體力，也猜想他必有養生保健的秘方，沒想到記者今天無意間，拍到郭董的座車位置上，放了一堆平價的礦泉水和運動飲料，令人難以置信，郭董兩天來全靠這些飲料和水品來保持體力。

鴻海集團董座郭台銘，旗下擁有兩百多家公司，數十萬員工，是富比士名列前茅的台灣鉅富，一般人認為他日理萬機，必有不凡的養生之道或保健秘方，尤其決定參選總統以來，金門花東，一天到晚飛東奔西，像蜜蜂一般忙不停。郭董一連兩天停留雲林，尤其第一天一大清早起身恭迎媽祖聖駕，他自己透露，睡不到三個小時。

不用說郭董已略有年紀，就連隨隊採訪的年輕記者，跟著一站接一站的跑都感到很吃力，有人吃不消還以接力方式採訪。

據了解，郭董即便晚間結束行程也仍有不少好友到訪，讓他難得休息。只是睡不好也得吃好喝好，否則如何能應付如此忙碌的行程。

結果答案讓人出乎意料，今天記者近距離跟隨郭董採訪時，無意間在他的座車位置上，發現座椅的置物袋，放了多瓶平價的礦泉水（一瓶約只10元，有的加油站加油就送這種礦泉水），以及一瓶超商都買得到約只20元的運動飲料。