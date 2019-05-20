雲林張家挺郭台銘？張麗善：我和4人交情都很好

鴻海董事長郭台銘這兩天都在雲林跑行程，雲林縣長張麗善及前立委張嘉郡同台亮相，外界不免揣測雲林張家挺郭台銘，張麗善解釋，初選之前，只要有國民黨參選人來關心雲林她都歡迎，也會協助提供平台。