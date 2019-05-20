爭取參與WHO 世衛行動團：一定遞交抗議信！

2019-05-20 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



世界衛生大會（WHA）登場，世衛行動團透過視訊接受國內媒體採訪表示，除了台北時間今晚7點召開國際記者會之外，身兼團長的衛福部長陳時中也一定會遞交抗議信給世界衛生組織（WHO）秘書處，表達加入WHO及參與WHA的意願。

世衛行動團發言人、衛福部疾管署長周志浩說，該團自18日抵達日內瓦至今，已跟19個國家及組織進行雙邊會談，其中14個國家包括友邦和友好國家，雙方洽談愉快，對方也對台灣無法參與WHA忿忿不平，並支持我國的努力。

周志浩指出，友好國家認同台灣理念，例如對全民健保有興趣，或認為為了全球人類福祉，台灣不應在WHO缺席，支持台灣且願意進行衛生上的合作，期盼我國能夠協助他們的居民有更好的醫療健康照顧，或是引進相關醫療技術。

傳聞不少友好國家因憂心受到打壓，希望不要公布對方國家名稱。周志浩證實此事，他說，我也與實力強大的國家談好，未來將深化雙邊的防疫平台，定期或不定期交換疫情訊息或檢驗技術，以相互支援，大會結束後會盡速展開。

今天是WHA登場首日，周志浩說，世衛行動團自早上開始就密切注意WHA進展，也關心哪一些國家提供台灣溫暖聲援。

周志浩說，已有民間團體自發性在WHA場外，表達台灣想參與WHO和WHA的意願。另有貼上「台灣能夠幫忙（Taiwan Can Help）」標語的電動腳踏車，排排陳列在場外，吸引不少外國民眾好奇，還搭上車拍照，「這些努力在在傳達台灣的意願。」

只是，友邦瓜地馬拉雖然與我國進行雙邊會談，但沒有提案要求WHO邀請台灣參加WHA。對此，周志浩表示，提案只是支持的其中一個面向，世衛行動團會持續觀察，「期待對方有其他很好的表示。」

WHA將為期9天，世衛行動團會再與其他有能力國家接觸嗎？周志浩說，還是會跟很多國家進行雙邊活動，包含邦交國及友好國家，尋求雙方深化合作的方法。而我國與美國及日本的雙邊會談，也會盡快安排。