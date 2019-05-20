質詢卻罵議員「垃圾」 王世堅痛罵柯P：俗辣就是俗辣

2019-05-20 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



民進黨台北市議員王世堅。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北市長柯文哲今赴議會針對雙子星、大巨蛋等重大政策進行專案報告，「柯黑」議員王世堅不改大砲性格，質疑柯文哲團隊虛耗了整整三年，直到近來才完成雙子星發包作業，天方夜譚也不過只有1001夜，但柯文哲浪費了整整1095天，今年1月25日，雙子星的最優申請人才向經濟部送件申請，柯文哲上個月開罵中央政府以來，還不到1百天。

王世堅痛批，柯文哲虛耗一千天不作為，如今反倒怪罪中央政府，根本就是1千天笑1百天。

王世堅火爆的質詢，柯文哲卻在質詢結束後，小聲的用台語唸了一句「垃圾」，被外界解讀是在罵王世堅。

對此，王世堅回嗆柯文哲「俗辣」，心懷不軌，幹的壞事、說的謊話被戳破後，就惱羞成怒，又不敢在議場上公開講，只好等備詢台麥克風關掉後才碎嘴講這句話。

王世堅說，自己是沒有聽到，不過這傢伙真是俗辣，要罵人就光明磊若罵啊，不要講這些有的沒的，這也凸顯柯文哲琴驢技窮。

對於柯文哲會後一聽到王世堅三個字，卻回說「阿彌陀佛」，柯文哲說，面對議員的質詢，就應該要具體答覆，這和阿彌陀佛有什麼關係，這只是凸顯他的心虛，轉移焦點。

王世堅直言，不會要求柯文哲道歉，相信他也不會道歉，柯文哲就是個俗辣，在人家質詢完、麥克風關掉，才碎嘴講這種話，「俗辣就是俗辣」，「對一個俗辣我實在也不知道要怎麼講」。

對於柯文哲近來民調上升，王世堅表示，這是一時的啦，人類有歷史以來就有騙子、詐騙集團，這在人類社會中永遠都有機會得得逞。

王世堅強調，呼籲柯文哲應該要和市民道歉，不是和他道歉，柯文哲把市政當兒戲，虧欠台北市民。