希望下一任辦台灣博覽會 蔡英文：我們只有一個國家

2019-05-20 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



蔡英文總統今天表示，希望下個任期能舉辦台灣博覽會，讓世界看到台灣的軟實力，也展現國家這幾十年來的成就。稍早她也在臉書上指出，能夠領導這個國家，是她一生最大的驕傲。對岸的中國很強大，一國兩制喊得很大聲，「但是我們要有自信地更大聲說，我們只有一個國家，就是中華民國台灣。我們只有一個制度，就是民主自由人權。」

蔡英文指出，過去三年，政府做了許多事，都在重新定義台灣。她要請大家記住十個關鍵字：「加薪減稅、擴大投資、產業升級、非核家園、綠色能源、年金改革、長照托育、社會住宅、國防自主、捍衛主權。」

她說，這十個關鍵字，說明了兩件事，一個重要的政策，通常必須「三年有成」，在這之前，執政者必須忍受孤獨。再者，該做的事，就必須做。如果第一任不敢做，第二任也不會有勇氣做。「如果我只做炒短線的事，這個國家就只會原地踏步，甚至越來越衰弱。」

蔡英文表示，這十個關鍵字拼湊起來，也就是台灣現在和過去最大的差別，也是國家未來的圖像。台灣經濟在成長，機會在增加。MIT（Made in Taiwan），重新成為熱門關鍵字，政府要創造一個「MIT upgrade」，讓「台灣製造」不再只是零組件、代工，而是共同打造一個人工智慧、綠能、高科技，所有未來人類最好的生產和生活的「新經濟典範」。

蔡英文說，她希望在下一個任期，舉辦一場「台灣博覽會」，讓全世界都看見「MIT upgrade」，讓全世界都成為台灣的客戶。最後她想說，對岸的中國很強大，一國兩制喊得很大聲，「但是我們要有自信地更大聲說，我們只有一個國家，就是中華民國台灣。我們只有一個制度，就是民主自由人權。」

總統府發言人張惇涵也說明，蔡總統於上午記者會提到未來將舉辦「台灣博覽會」，最主要的目的是，要展現「中華民國台灣，作為一個國家，在過去這些年來累積的卓越成就，也要讓全世界來當台灣的客戶」。