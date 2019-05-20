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辦案遭彈劾 律師全聯會及地方公會聲明擇衛檢察權獨立

2019-05-20 15:40聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

民進黨立委段宜康指控國民黨立委林滄敏詐領曲棍球協會補助款，檢察官陳隆翔偵辦後，認為林未涉案，監委卻彈劾檢察官。律師公會全聯會及13個地方公會今發聲明，檢察官獨立行使職權，不應遭受外力干涉；此涉檢察權可否獨立行使不受干涉，檢察權之核心價值得否存續，著實攸關重要。

中華民國律師公會全國聯合會暨基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義、屏東、台東、花蓮、宜蘭等13個地方律師公會今發出聯合聲明：

一、檢察權獨立行使，不容外力介入干涉：

依釋字第392號解釋文所示，代表國家從事「偵查」「訴追」「執行」之檢察機關，其所行使之職權，目的既亦在達成刑事司法之任務，則在此一範圍內之國家作用，當應屬廣義司法之一。故依釋字第325號解釋理由書第三段所示:檢察官之偵查與法官之刑事審判，同為國家刑罰權正確行使之重要程序，兩者具有密切關係，除受檢察一體之拘束外，其對外獨立行使職權，亦應同受保障。上述人員之職權，既應獨立行使，自必須在免於外力干涉下獨立判斷。

二、倘對檢察官之認事用法有所不服，應循正當司法程序救濟：

檢察官之認事用法，本為檢察權之核心價值，並為廣義的司法作用，因此法官法第30條第3項規定：「適用法律之見解，不得據為法官個案評鑑之事由。」、第89條第4項規定：「適用法律之見解，不得據為檢察官個案評鑑之事由。」而觀本件，監察院彈劾事由，係認陳隆翔檢察官偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，漏未論斷偽造印章、印文及署押、侵占及盜用公印文等犯罪事實，及未沒收印章。惟就是否該當偽造印章等犯罪事實，核屬適用法律之見解，不僅不得據為檢察官個案評鑑之事由，其亦屬於檢察權之核心，應不容外力介入，而若認為並不該當偽造印章等犯罪事實，自無沒收印章可言，就此亦屬檢察官認事用法之職權行使，應免於外力干涉，當事人倘對檢察官之認事用法有所不服，應循正當司法途徑加以救濟，因此監察院指摘檢察官認事用法是否有所違誤及其辦案程序應該為何，容有侵犯檢察權之核心領域，而有逾越監察權所得行使範圍之虞，恐違反權力分立與制衡原則。

三、政治因素或其他不當因素介入檢察權，恐生寒蟬效應：

確保檢察官獨立行使職權，不受外力干涉，係為確保人民在司法上訴訟權利，得到公平公正及客觀的判斷，而不受任何外在因素影響干涉，包括不受媒體、公眾輿論、政治及宗教等立場或其他因素之影響干涉。否則，如有任何不當外力介入，特別是政治因素或其他不當因素，顯將容易造成檢察官不敢獨立行使職權的寒蟬效應，因而斲喪司法公信力，當非國家人民之福。

四、監察權調查程序之發動，應本諸客觀超然之立場：

依憲法增修條文第七條第五項規定：「監察委員須超出黨派以外，依據法律獨立行使職權。」監察委員行使監察權時，本應客觀超然獨立，方能贏得信賴，自不宜對於檢察官之認事用法是否違誤而進行彈劾，以免不當侵害檢察權獨立行使，造成檢察官之無形巨大壓力，而讓檢察權核心價值之公平正義受到阻礙，如此方能贏得人民對檢察權及監察權之信賴與尊重。

中華民國律師公會全國聯合會 理事長 李慶松

基隆律師公會 理事長 游開雄

桃園律師公會 理事長 徐建弘

新竹律師公會 理事長 王彩又

苗栗律師公會 理事長 饒斯棋

台中律師公會 理事長 黃幼蘭

南投律師公會 理事長 黃文皇

彰化律師公會 理事長 蔡宜宏

雲林律師公會 理事長 廖元應

嘉義律師公會 理事長 陳澤嘉

屏東律師公會 理事長 林朋助

台東律師公會 理事長 蕭芳芳

花蓮律師公會 理事長 鍾年展

宜蘭律師公會 理事長 黃豪志

檢察官林滄敏

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