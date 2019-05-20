影／WHA今登場 陳時中場外衝12場雙邊會議

2019-05-20 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



世界衛生大會（WHA）今天登場，世衛行動團也將於今天台北時間今晚7點於日內瓦召開國際記者會。而世衛行動團長、衛福部長陳時中也沒閒著，他透過影片表示，昨已和世界醫師會進行早餐會，另連續進行12場雙邊會談，中間也抽空參加世界衛生組織（WHO）所辦的健走遊行，在隊伍中吶喊「台灣能夠幫忙（Taiwan Can Help）」。

陳時中在影片說到，世衛行動團在日內瓦19日是忙碌且充實的一天，他們從早上7點半開始與世界醫師會進行早餐會議，接著又連續進行12場雙邊會談，包括有瓜地馬拉、吐瓦魯、諾魯、帛琉、吉里巴斯、海地、聖克等國家及世界公共衛生學會聯盟（WFPHA）。

陳時中說，在雙邊會談裡面，友邦均強力表達會在WHA大會裡替台灣發聲，「我們很感謝友邦的支持」。他也強調，友邦願意支持是因為台灣的醫衛貢獻，台灣無論在防疫或非傳染病上，都對當地國家有許多貢獻，使對方心懷感激。

陳時中表示，台灣有醫衛實力可以幫助其他國家，同時也是替世界貢獻的一份子。他也提到，有外賓告訴他，在日內瓦街頭有看到「Taiwan Can Help」標語，台灣能見度增加「我們很高興」。

據了解，這名外賓是友邦吐瓦魯的衛生次長卡洛斯李莫雷斯（Karlos Lee Moresl），在進行雙邊會談時的第一句話不是談合作計畫和相關進度，而是說：「我今天看到Taiwan Can Help的公車在路上跑。」

特別的是，陳時中還回應網友「Jill Huang」的建議。Jill Huang在衛福部官方臉書留言：「希望（世衛行動團）除了討論人類的疾病防疫，也可提提隔壁都不管控動植物疫情，這樣對於他們能否管控人類疫情的能力，是非常可以質疑的吧？」

陳時中說，看完留言後，他在接受日本共同社採訪時就特別提到，有國家連非洲豬瘟都管不好，「怎麼管人？」台灣也深受海上漂流豬的威脅，可見有國家防疫漏洞很大。他雖未點名哪個國家，但明顯可知暗指中國大陸。

陳時中強調，台灣必須做好防疫，對區域、對世界有所貢獻。

衛福部也於官方臉書貼文補充，這兩天雙邊會談聽下來，各國幾乎都是想跟台灣取經、合作，台灣的醫衛表現無疑是優等生，且過去至今，台灣整體醫衛國際交流已經做了很久，協助世界拆除WHO十大健康威脅提及的「醫衛地雷」。