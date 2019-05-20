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六都首長變胖是職災 黃偉哲PO影片與餓的距離是零

2019-05-20 15:20聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市長黃偉哲在自己的臉書上貼了一段影片，表示「與餓的距離」是零，當上市長之後胖了7公斤，他在影片當中不計形象的拼命吃、吃、吃，獲得網友一片好評認為他很古錐、呆萌、沒有架子。

影片當中他從便當吃到各式各樣的農產品，特別是幫助農民代言時虱目魚丸就吃了三碗、還有西瓜也是3口就吃掉一塊，讓他大喊當市長變胖也是一種「職災」

網友對這支影片的反應很熱烈，認為市長在影片中很可愛 ，但是也希望他能夠不要學桃園市長鄭文燦越來越胖。

黃偉哲下午受訪時表示，他當早當立委時只有76公斤，當了14年也只胖了3公斤，市長初選一度胖到82公斤，選完之後又降回來79公斤，但是現在已經到86公斤，非常驚人。

他表示，為農產品代言多吃了一些只是藉口，主要是市政工作壓力很大，像是目前是議會總質詢期間，每次質詢完就回來跟局處首長討論到很晚，就接著吃宵夜，才會越來越胖。

他表示，鄭文燦目前是六都首長當中施政滿意度最高的，但是體重也是最胖的，實在不想要跟鄭文燦一樣體重直線上升。

他表示總質詢結束之後一定要洗心革面，訂出減肥計畫，包括不吃宵夜、還有戒肥肉，希望恢復他「型男」的形象。

影片連結 https://www.facebook.com/taiwanweicher/videos/2071257283176607/

台南市長黃偉哲臉書貼出影片表示自己變胖了。圖/取自網路
台南市長黃偉哲臉書貼出影片表示自己變胖了。圖/取自網路
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台南市長黃偉哲臉書貼出影片表示自己變胖了。圖/取自網路
台南市長黃偉哲臉書貼出影片表示自己變胖了。圖/取自網路
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鄭文燦黃偉哲

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