行政院施政影片「用貓騙讚」 網暴動：太卑鄙了，已按！

2019-05-20 15:02 聯合新聞網 綜合報導



除了行政院長蘇貞昌外，還有多位立委在留言區留下搞笑的回應。圖擷自 FB: 中華民國行政院 分享 facebook

今天5月20日是蔡政府執政滿三週年的日子，行政院於今早發表了一支施政三週年影片，宣傳三年來的施政成績。有別於以往枯燥的政令宣傳形式，這支被網友笑稱「用貓騙瀏覽率」的影片發佈不到2小時，就獲得了11萬次觀看以及3千多次分享。

中華民國行政院臉書發佈的520施政三週年影片，29秒的影片只拍攝了各類貓咪的萌樣搭配字卡傳達「減稅、蓋社會住宅、照顧警消海巡空勤人員、嚴懲酒駕、防止非洲豬瘟」等政蹟。雖然內容簡單，卻得到很多人按讚分享或是重覆觀看，但也有很多人表示「只看到貓」，無暇注意影片要傳達的內容。

只用貓咪當主角的政令宣傳影片，短短時間內就得到11萬次觀看以及3千多次分享。圖擷自 FB: 中華民國行政院 分享 facebook

雖然影片大受歡迎，但有人反應「每次都打算看政績但每次都看不到字」。圖擷自 FB: 中華民國行政院 分享 facebook

政治人物在回覆中的留言也相當有趣。有人抗議「身為狗派，我認為這是一種騙票的行為…做這樣假政績分享之名行貓貓霸權之實的宣傳，相當不可取」，讓行政院長蘇貞昌以「建設不分藍綠，進步不分貓狗」進行回應。立法委員吳思瑤表示「身為一位立法委員，每天都一定要來監督一次這部影片。」蕭美琴也跟著留言「這樣貓奴我怎麼監督下去啊」。

網友們的回應相當熱烈「這種 Republic of cat的行為必須受到譴責！…還有嗎？」、「這什麼影片啊怎麼那麼短啦！行政院長會不會做事啊？」、「你以為用貓可以騙到讚？是的已按」，不過也有不少狗派網友抗議「給我狗的版本！！！」、「護國神犬血汗工作，結果還輪到喵喵賣萌？」，「分享數破多少會拍狗版？」。