高市將裁陳菊手上成立的毒防局？ 韓國瑜：一切在評估中

2019-05-20 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



高雄市長陳菊去年元旦率先成立一級機關「毒品防制局」，圖為成立籌備處掛牌。本報資料照片 分享 facebook

民進黨立委王定宇稍早在臉書指出，中國國民黨高雄市議長許崑源今年1月要求裁撤「毒品防制局」，中國國民黨高雄市長韓國瑜今天正式照辦，決定裁撤「毒品防制局」；消息傳出，高雄市長韓國瑜連忙否認，指毒防局裁撤消息連他都不知道，你們怎麼知道？他並接著說，表示一切都在評估中。毒品防制局是在陳菊擔任市長時率先的成立地方政府毒品防制專責位。