高市將裁陳菊手上成立的毒防局？ 韓國瑜：一切在評估中

相關新聞
希望下一任辦台灣博覽會 蔡英文：我們只有一個國家2019-05-20 16:00
影／WHA今登場 陳時中場外衝12場雙邊會議2019-05-20 15:39
禁派遣勞工「轉掛」初審通過 勞長高喊5202019-05-20 15:21
六都首長變胖是職災 黃偉哲PO影片與餓的距離是零2019-05-20 15:20
影／勞基法增訂 強化保障派遣勞工相關重要權益2019-05-20 15:05
行政院施政影片「用貓騙讚」 網暴動：太卑鄙了，已按！2019-05-20 15:02
14友邦向WHO提案挺台 外交部感謝友邦無懼壓力2019-05-20 14:34
蔡英文就職3周年 郭台銘：就是她「做衰」台灣2019-05-20 13:48
總統府延長馬、吳境管 盧秀燕：太針對性了2019-05-20 13:17
科技時代農民怎升級？綠委指農委會報告文不對題2019-05-20 13:17
馬吳境管延長兩年 朱立倫批：羞辱式做法非常沒道理2019-05-20 12:45
綠僑委爽花民脂民膏拒唱國歌秀自拍 藍委批蔡包庇2019-05-20 11:44
關扁對蔡英文2020連任有幫助？扁：那就抓回去吧2019-05-20 11:28
扁簽書趴趴走23日到嘉義 中監：收到申請審議中2019-05-20 09:43
台灣大選加溫 美學者任雪麗憂缺中間路線選將2019-05-20 08:28
出境管制延長 馬吳轟蔡「羞辱」要提申復2019-05-20 01:05
「拿往生者當議題」郭嗆蔡：為選舉 總統失格2019-05-20 00:53
選不選？柯文哲：該做的還是把它準備好2019-05-20 00:49
新北、高雄主張 擴大統籌稅款規模2019-05-20 00:31
立委提案修財劃法 地方政府今搶錢大戰2019-05-20 00:27
新聞眼／府院契合 蘇揆有感施政2019-05-19 23:25
選高雄市長？ 陳其邁：不會吃碗內看碗外2019-05-19 23:08
民進黨新聞部主任丁允恭 明加入總統府幕僚團隊2019-05-19 20:31
柯文哲訪高雄談與政界格格不入 強調為粉絲堅持至今2019-05-19 20:12
蔡英文問郭台銘年輕員工為何想不開 郭回嗆：總統失格2019-05-19 20:06
劉柏君：我努力不是為讓國際誤認台灣是中國一省2019-05-19 18:34
索羅門議員施壓要與陸建交？外交部：仍難有共識2019-05-19 18:27
延長卸任正副總統境管期 總統府：符合比例原則2019-05-19 17:57
影／台灣民意基金會民調大勝韓國瑜 賴清德：勝券在握2019-05-19 17:44
被延長管制登陸 馬、吳不排除赴總統府親問蔡英文2019-05-19 17:35
影／韓國瑜批機密保護法修法處處攔阻 設圍牆非好方法2019-05-19 17:21
出境管制期再延2年 馬英九怒：羞辱性的行政處分2019-05-19 16:40
管制期到2021年 馬英九：2年延長依據何在？2019-05-19 16:40
台南議長郭信良爆 當初新潮流如何壓迫選舉還有內幕2019-05-19 15:47
蘇貞昌玩擬音器 透露初選緊張心情2019-05-19 15:42
藍推蔡英文「失政月曆」 批東廠、1例1休2019-05-19 14:34
被延長出國管制 馬英九擬赴總統府「請教」蔡英文2019-05-19 14:32
馬吳境管延長 蔡英文：我退任也適用2019-05-19 14:30
參拜紫南宮 賴清德：發揮土地公精神護台灣2019-05-19 14:04
熱門文章
聯合報民調／韓國瑜聲勢下滑 柯文哲竄起2019-05-20 01:00
韓國瑜民調下滑 孫大千怪自己人唱衰2019-05-20 08:12
連長不累 陸軍首位女性特戰連長曝光2019-05-19 22:17
蔡英文問郭台銘年輕員工為何想不開 郭回嗆：總統失格2019-05-19 20:06
立委揚言改同婚案 蔡明亮點名開砲：去讀佛經2019-05-19 19:26
柯P民調「超車」 韓國瑜：國民黨拉肚子、柯越強壯2019-05-20 10:55
小英喊自製潛艦…卻不知真正弱點在魚雷 迷航脫靶糗事多2019-05-20 08:00
曲棍球案再起風波 反彈劾5監委聲明：實在受夠了2019-05-20 12:17
蔡執政3年檢討／軍公教談年改「不叫改革 而是鬥爭」2019-05-19 17:16
繼四大老公開信後 綠五位青壯代籲蔡英文放棄連任總統2019-05-20 15:10
有無算命選得上總統？ 韓國瑜這樣回答2019-05-19 21:34
當到第3任立委就放縱？ 韓國瑜坦言一天到晚鬼混2019-05-19 20:51
民調「超郭趕韓」 柯文哲老神在在：你還真的相信喔2019-05-20 10:42
出境管制期再延2年 馬英九怒：羞辱性的行政處分2019-05-19 16:40
韓國瑜民調下滑 藍營：拿出政績 否則還會流失2019-05-20 11:56
蔡執政3年檢討／前財長張盛和：政府財政像「漸凍人」2019-05-19 17:10
【即時短評】愛也在分藍綠 國民黨的豬隊友們2019-05-20 07:31
聯合報民調／藍黨內互比 郭23％緊追韓26％2019-05-20 00:00
韓國瑜談當兵愛打抱不平 百人洗澡只有他穿內褲2019-05-19 20:26
蔡英文拚連任 再端三牛肉2019-05-19 23:29
選總統對上蔡賴有勝算？ 郭台銘：我等不及了2019-05-20 11:12
國民黨高雄第7選區立委初選 李雅靜勝出2019-05-19 17:58
蔡英文自豪迎來「投資大爆發」 柯P：老百姓不埋單2019-05-20 11:46
索羅門議員施壓要與陸建交？外交部：仍難有共識2019-05-19 18:27
同志軍人想結婚？ 國防部：可參加集團結婚2019-05-19 19:05
蔡英文曬十大關鍵政績 連任要舉辦「台灣博覽會」2019-05-20 10:25
郭台銘3大不合理嗆蔡英文總統：是誰在把台灣做衰？2019-05-20 12:45
郭台銘：我參選總統是為韓國瑜解套2019-05-20 14:25
聯合報民調／蔡總統聲望回升 不滿意比率仍達5成2019-05-20 00:13
張善政力拱 韓國瑜再喊「yes,I do」2019-05-20 01:00
林濁水：韓國瑜民調被追過 「Yes, I do」等於再見宣告2019-05-20 09:22
爭取提名 徐永明助理李承值提出三點質疑林昶佐2019-05-19 17:36
劉柏君：我努力不是為讓國際誤認台灣是中國一省2019-05-19 18:34
柯文哲訪高雄談與政界格格不入 強調為粉絲堅持至今2019-05-19 20:12
民進黨新聞部主任丁允恭 明加入總統府幕僚團隊2019-05-19 20:31
關扁對蔡英文2020連任有幫助？扁：那就抓回去吧2019-05-20 11:28
勞工訴苦蔡英文心痛 渡也：現在才聽到？真是恐龍2019-05-20 09:58
蔡英文嗆廠內工人想不開 郭台銘：總統高度應在國政2019-05-19 17:16
觀察站／弱勢總統連任路險阻重重 史上最尷尬？2019-05-20 00:21
影／台灣民意基金會民調大勝韓國瑜 賴清德：勝券在握2019-05-19 17:44
留言